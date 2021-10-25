Локдаун в Новосибирске: какие ограничения ждут жителей в ноябре 2021 года

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Жёсткие ограничения, связанные с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки, уже ввели в нескольких регионах России. Какие меры могут распространиться на жителей Новосибирска во время нового локдауна — в материале Сиб.фм.

Какие дни будут нерабочими в Новосибирской области

26 октября в Новосибирске пройдёт запланированное заседание оперативного штаба Новосибирской области. Предполагается, что на нём примется решение, объявлять ли дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими в регионе. В указе от 20 октября Владимир Путин рекомендовал главам всех областей страны ввести режим нерабочих дней в эти даты (с сохранением заработной платы).

Уже в шести регионах страны, в которых отметили худшую эпидобстановку, объявили соответствующие меры ограничений. На данный момент на нерабочие дни уходят:

Воронежская, Курская, Нижегородская, Новгородская, Самарская области и Пермский край — с 25 октября;

Северная Осетия — с 26 октября;

Саратовская область — с 27 октября;

Москва и Подмосковье — с 28 октября;

остальные российские регионы — с 30 октября.

При этом в других областях РФ, кроме вышеуказанных, ещё не вышли официальные постановления, в которых обозначались бы ограничительные меры.

Ограничительные меры локдауна-2021

Сиб.фм проанализировал ограничения, введённые во время прошлого локдауна, и предположил, какие ограничения могут затронуть жителей Новосибирска в этот раз:

Посещение мест с массовым скоплением людей только по QR-кодам

Такая система уже введена в Москве: сейчас в музеи и театры там можно зайти только при наличии QR-кода, свидетельствующего о пройденной вакцинации.

Также отслеживается, чтобы заполняемость помещения не превышала 50 %.

Режим самоизоляции

Во время пиковых точек первой, второй и третьей волны коронавируса для россиян вводили режим самоизоляции: учёба и работа у большинства переходила в удалённый формат, так называемый «дистант».

Соблюдение масочного режима

Наблюдалось и ужесточение контроля за соблюдением масочного режима. Без средств индивидуальной защиты нельзя передвигаться в общественном транспорте, оплачивать покупки в магазинах и посещать места массового скопления людей.

Круглосуточный режим работы медиков

За вспышками распространения коронавирусной инфекции следовали не только перепрофилирование медицинских учреждений в ковидные госпитали, но и изменение графика врачей. В пики волн COVID-19 многие отделения работали в круглосуточном режиме.

Приостановление объектов социальной и торговой сфер

Ещё один решительный шаг для сдерживания ухудшения эпидемиологической обстановки — запрет деятельности всех предприятий, кроме: жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ.

Остальные объекты, например, салоны красоты, фитнес-клубы, заведения общепита, торговые центры, во время локдауна останавливают свою работу.

Как ранее писал Сиб.фм, при этом новосибирский учёный и биолог Сергей Седых считает, что «ковидные каникулы» — неэффективная мера. По его словам, семи дней недостаточно для того, чтобы коронавирусная инфекция снизила темпы распространения.

Напомним, в своём указе президент отметил и то, что при необходимости главы регионов могут не только ввести нерабочие дни раньше предписанного в документе срока, но и завершить их позже чем 8 ноября.