Мэр Локоть показал проект будущего сквера со стелой «Город трудовой доблести» в Новосибирске

Фото Instagram a_lokot

В Новосибирске на площади Калинина благоустроят стелу «Город трудовой доблести», которая увековечила вклад сибиряков в победе на Великой Отечественной войне.

Мэр Анатолий Локоть показал фотографии будущего сквера со стелой «Новосибирск – город трудовой доблести». Снимки появились на личной странице главы города в Instagram. Он также поручил в ближайшее время опубликовать полный проект благоустройства территории.

«По решению новосибирцев стела «Новосибирск – город трудовой доблести» появится на площади Калинина. Дал поручение в ближайшее время опубликовать проект благоустройства территории, чтобы горожане могли принять участие в обсуждении мемориала, призванного увековечить вклад новосибирцев в Великую Победу», – написал Локоть.

Напомним, 2 июля 2020 года Новосибирску присвоили долгожданное звание «Город трудовой доблести» указом президента Владимира Путина. Благодаря этому город сможет увековечить вклад новосибирцев в победу на Великой Отечественной войне. В этом году в День победы, 9 мая, на площади Калинина заложили первый камень стелы.

Мэр Локоть также обратился к депутатам горсовета и заксобрания за поддержкой. Он подчеркнул важность этого проекта и заявил, что нужно «сделать все от нас зависящее для сохранения исторической правды и патриотического воспитания грядущих поколений».

Напомним, в начале октября в Новосибирске в последний путь проводили участника Великой Отечественной войны. Речь идёт про Григория Украинцева – жителя области, который 80 лет считался пропавшим без вести на фронте ВОВ.