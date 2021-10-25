Наш ответ Ван Дамму: фитнес-тренер из Новосибирска рассказал, как повторил шпагат между автомобилями и почему не «клюёт» на девушек в спортзале

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Новосибирец Владимир Немировский уже больше 30 лет на «ты» со спортом. Он профессиональный тренер и настоящий фанат работы с телом. Владимир стоял у истоков новосибирского брейк-данса и трикинга, а ещё повторил в сибирских реалиях знаменитый трюк Ван Дамма.

Журналист Сиб.фм поговорил с Владимиром Немировским о секретах идеального тела и «закулисье» великого трюка Ван Дамма.

— Сейчас мне 37 лет, и я работаю фитнес-инструктором уже больше десяти лет. Стараюсь делать людей веселее, красивее и подвижнее. Очень люблю физкультуру, именно её, а не профессиональный спорт. Скажу сразу, занимаюсь я не ради фигуры, а потому что мне это интересно. Мне нравится, когда другие люди под моим руководством достигают каких-то положительных результатов. Хочу показать, что спорт может быть весёлым и нескучным. Поверьте, деньги и другие личные интересы тут не главное от слова «совсем». Помимо этого, у меня есть хобби. Например, я люблю делать фигурки из гвоздей. Это тоже воспринимается мной как тренировка кистей и в целом рук. Ну и, наверное, как многие люди, я стараюсь учить английский язык.

А как вообще оказались в спорте?

— Комплексов по отношению к себе у меня никогда не было. Меня, скорее, интересовали навыки и возможности тела. Как и все парни 90-х, я вырос на фильмах Джеки Чана, Брюса Ли, Арнольда Шварценеггера и других великих людей. После просмотра очередного фильма мы с друзьями бежали на улицу и пытались повторить трюки из кино. Не всегда получалось, конечно, но было весело.

Потом стал изучать акробатику сам, да и вообще я всегда обучался всему сам. Единственная секция в моей жизни – это полгода тхэквондо. Больше всего в юном возрасте я любил прыгать: прыгнуть дальше, прыгнуть выше, прыгнуть через что-то.

Почему именно прыжки? Всё просто. В лет 6-7, врать не буду, не помню, мы с друзьями любили играть в догонялки на строительных площадках. И вот как-то раз один из моих знакомых разбежался и прыгнул на довольно солидное расстояние. Нам тоже захотелось прыгать так же, как он. Самое интересное ещё в том, что как только я выучивал какой-то навык, то потом старался научить и других парней ему же. Но учил я только тех, кто действительно этого хотел.

Есть также воспоминание из школы забавное – у меня по физкультуре была двойка. Я часто срывал уроки, а зимой не любил кататься на лыжах. Только в институте я стал закрывать физкультуру автоматом.

Ещё был случай, когда я смотрел телеканал «МУЗ-ТВ» дома и увидел клип, где ребята занимались брейк-дансом, мне так это понравилось, что я моментально отодвинул диван и пытался крутить похожие пируэты у себя на линолеуме. Очевидно, у меня ничего не получилось. Я стал искать людей, которые могли бы меня научить брейк-дансу, но в то время никаких официальных школ не было. И я занимался просто с ребятами самоучками в ДК «Чкаловец».

Следующим этапом в моей жизни был трикинг. Это особое направление, когда смешивается гимнастика, тхэквондо, брейк-данс и ещё много всего. Но, повторюсь, учился я почти всему сам, по роликам из интернета, коих было очень мало. Потом такие ролики и я сам стал снимать, за что меня позвали на программу «Сам себе режиссёр», где я что-то даже выиграл.

Развиваться в направлении трикинга я хотел всё больше и больше. Даже специально ездил в Америку, чтобы побывать на чемпионате по нему. Уровень там, конечно, был шикарный. Собрав информацию, я вернулся в Новосибирск и неофициально стал основывать профдвижение трикинга у нас в городе.

Но не всегда всё шло так хорошо. Один из прыжков нанёс мне тяжёлую травму ноги, и я понял, что больше не смогу работать в этом направлении. Организм дал сбой. Пришлось искать себя в чём-то другом. Так я и стал фитнес-тренером. Но, конечно, о тренировках своих я не забывал.

Правда, повторюсь, я всегда хотел делать какие-то особенные вещи, которые до меня не делал никто. Красивое тело – это уже «побочный эффект» моих занятий.

Наверняка морально тяжело так усердно работать над собой? Отказывались ли вы от вредных привычек ради спорта?

— Мной всегда двигала мотивация сделать что-то нестандартное. Искреннее и сильное желание всегда было со мной. Я не выходил из зала, пока мышцы у меня не сдавали. Я всегда хотел заниматься тем, чем я занимаюсь. Другие люди заставляют себя идти в тот же зал, а я получал от этого удовольствие. По поводу отказа от вредных привычек, я никогда ни от чего не отказывался. Я никогда не считал калории. Я прекрасно понимаю, что все лишние калории я потрачу в зале. Я всегда стараюсь двигаться. Даже уже после двух дней сидения дома мне хочется лезть на стенку от скуки.

Можете позволить себе прямо что-то действительно вредное, например, алкоголь?

— С алкоголем я на «вы». Я его просто не употребляю. Очень редко могу выпить зимой после бани 2-3 рюмки коньяка с шоколадом, но и это случается крайне редко. Могу иногда покушать бургеров, развратить желудок, так сказать. Но опять же, я знаю, что все калории я потрачу. Обычно мой рацион выглядит так: утром каша на молоке, два бутерброда (хлеб, масло, сыр) и чашка кофе. В обед я кушаю суп или орехи с бананами. А вечером могу поесть гречку или яйца. Могу себе иногда сладости позволить. Питание и образ жизни должны быть взаимосвязаны. Если ты много двигаешься, то кушай на здоровье свои бургеры, но если ты сидишь на попе, то простите, тут уже следить нужно за едой.

Вспоминая про вашу травму ноги, хочется озвучить поговорку знаменитую: «Профессиональный спорт убивает организм». Так ли это на самом деле?

— Я всегда был против профессионального спорта. У таких спортсменов всегда задача – победить любой ценой. Да, там платят деньги людям, но здоровье такой спорт тебе не приносит. Поэтому я против таких вещей. Нужно иногда уметь тормозить и следить за своим телом. Я за физкультуру.

На тренировках внимание девушек не напрягает?

— На тренировках я бесполое существо, и мои подопечные тоже не должны иметь пола (смеётся). Если думать о других вещах, то тренировочный процесс будет скомкан. Конечно, стреляют девушки глазками, улыбаются широко мне, но мне от этого грустно. Ведь я реально хочу помочь человеку развить своё тело, а не флиртовать с ним. Есть поговорка забавная в тему: «Люди приходят в спортзал за телом, только не за своим».

Расскажите подробнее о ваших самых безумных трюках.

— Как я уже говорил выше, я псих в хорошем смысле этого слова, и люблю всякие нестандартные вещи.

Что касается трюка Ван Дамма, то, когда я увидел это видео, стал глубже изучать информацию о нём. Насколько я понял, его стопы были приклеены к машинам, а на спине были страховочные тросы, которые в ходе монтажа вырезали. Но поскольку я не Ван Дамм, денег на страховку и прочие вещи у меня не было. Но у меня были два знакомых с машинами, и мы решили повторить этот трюк.

Признаюсь честно, было страшно. Там главная сложность – это не сам шпагат. Всё же зависит от водителей. Им нужно держать одинаковую скорость, чтобы я не сорвался.

Приходилось ребятам сначала без меня тренироваться на машинах. Примерно дублей 10-12 у нас ушло на данный трюк. Отмечу ещё момент, что мало просто садиться на шпагат, нужно уметь удерживать себя в шпагате без опоры. Для этого нужны очень сильные мышцы. Также было дело, что я перепрыгивал машину, не на ходу, конечно, но всё же.

Многие задаются вопросом, можно ли похудеть дома?

— Достаточно просто снизить калории, и всё. Нужно больше гулять и двигаться. Это что касается похудения. А если именно мы говорим о коррекции фигуры, то без силовых упражнений не обойтись. Если нет времени идти в зал, то нужно приобрести инвентарь себе домой. Гири и гантели для начала подойдут для этих целей.

Насколько большой запас прочности у вашего тела? Сколько вы можете ничего не делать, прежде чем пресс «уйдёт» от вас?

— Точного ответа на этот вопрос нет. Всё упирается в генетику. Чем тренированнее человек, тем дольше он будет жиреть. Но, примерно если говорить, тело начинает деградировать после двух недель застоя.