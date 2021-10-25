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общество

Врачи объяснили заражение мэра Новосибирска Анатолия Локтя COVID-19

Фото Врачи объяснили заражение мэра Новосибирска Анатолия Локтя COVID-19
Фото Врачи объяснили заражение мэра Новосибирска Анатолия Локтя COVID-19

Фото со страницы Анатолия Локтя в Instagram

В Новосибирске госпитализировали в инфекционный стационар мэра Анатолия Локтя. Медики рассказали, почему глава города заболел коронавирусом, несмотря на вакцинацию, а также как на него повлияла прививка от гриппа.

23 октября стало известно, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть заразился COVID-19, при этом полгода назад он проходил вакцинацию «Спутником V». Он также планировал пройти ревакцинацию, а недавно сделал прививку от гриппа. Медики рассказали сайту «АиФ-Новосибирск», почему глава города заболел коронавирусом и как повлияла на его состояние прививка от сезонного гриппа.

Медики напомнили, в том, что кто-то заболел коронавирусом после вакцинации, нет ничего удивительного. Как рассказала врач-вакцинолог и завотделением сети многопрофильных клиник «1+1» Елена Кочергина, вакцинация не даёт полной защиты от болезни. Однако прививка помогает перенести заболевание в более лёгкой форме – без серьёзных последствий или ИВЛ. Врач также отметила, что недавняя прививка от гриппа не играет никакой роли, так как мэр заболел не им, а COVID-19.

Главный специалист по вакцинопрофилактике в регионе, иммунолог Татьяна Ивлева объяснила, что вероятность заболеть после коронавируса зависит от нескольких факторов. Например, индивидуальная восприимчивость организма к инфекции, количество попавшего в организм вируса, уровень антител, а также длительность контакта с источником болезни.

«Поэтому рекомендуется вакцинироваться каждые 6 месяцев для поддержания их достаточно высокого уровня. Это значительно снижает вероятность тяжёлого течения ковида», – отметила Ивлева.

Врач-инфекционист и главврач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, почему глава города мог заболеть COVID-19. Дело в том, что в среднем антитела после коронавируса держатся около полугода. Однако у некоторых людей уровень защиты может снижаться быстрее.

«С клинической точки зрения, перед ревакцинацией нужно «измерить» уровень антител к данной инфекции и в зависимости от данного показателя принимать решение о необходимости ревакцинации. Для индивида это решение оправданное, для больших массивов пациентов – достаточно сложное, поэтому оперируют именно среднестатистическими величинами. Опять же, для ковида чёткого понимания, какой уровень антител является защитным, пока нет. Поэтому в решении вопросов ревакцинации отталкиваются от сроков, рекомендованных разработчиками», – отметил врач-инфекционист.

Напомним, ранее мэр Новосибирска Локоть опубликовал фото из палаты для больных COVID-19. Он рассказал, что переносит коронавирус «легко» из-за вакцинации.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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