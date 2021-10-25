Новосибирский вирусолог Чепурнов спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19

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Заболеваемость коронавирусом пока ещё только набирает обороты, достигнуть пика она сможет лишь в декабре, считает вирусолог из Новосибирска Александр Чепурнов.

Пик очередной волны COVID-19 может наступить в декабре, сказал в эфире радио Sputnik новосибирский вирусолог Александр Чепурнов.

«Я сам ориентируюсь на прошлогоднюю волну, которая была осенью и зимой. Тогда она пришла в середине сентября и вышла на пик к началу декабря. Я предполагаю, что в этом году дело пойдёт примерно таким же образом», — пояснил он.

России ещё предстоит увидеть «жёсткие» цифры по заболеваемости и смертности, констатировал Чепурнов и признался, что мечтал бы ошибиться с такими прогнозами.

Превысит ли суточный прирост новых случаев 40 тысяч человек, Чепурнов не сказал. По его словам, всё будет зависеть от того, где на самом деле окажется пик. Единственный способ остановить распространение инфекции — вакцинация, подытожил специалист.

Напомним, аналогичного мнения относительно вакцинации придерживаются вирусологи Сергей Нетёсов и Сергей Седых. Ранее специалисты настаивали, чтобы прививаться обязали работников сферы услуг.