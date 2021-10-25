Появились прямые рейсы в Таиланд из Новосибирска

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Жители Новосибирска смогут улететь в Таиланд прямым рейсом из Толмачево.

С 13 ноября новосибирцы смогут летать на таиландские курорты прямыми рейсами. Об этом сообщили представители авиакомпании S7 Airlines.

«S7 Airlines запускает рейсы из регионов России в Таиланд», – заявили в авиакомпании.

Из Новосибирска можно будет улететь на Пхукет в субботу. Самолеты в Таиланд будут летать раз в неделю по субботам с 13 ноября. Полет будет длиться 8 часов. Улететь обратно можно также раз в неделю в субботу.

Кроме того, раз в неделю можно будет улететь на Пхукет из Иркутска и Владивостока.

Сейчас стоимость билета в одну сторону из Новосибирска на Пхукет варьируется от 38 тысяч 490 рублей до 57 тысяч 300 рублей. Перелет туда и обратно по минимальному тарифу обойдется в 43 тысячи рублей. В эту стоимость не включен багаж, с собой можно будет взять только ручную кладь.

Подробное расписание рейсов и правила въезда в зарубежные государства можно найти на сайте авиакомпании.

В октябре открыли прямые рейсы из Новосибирска на Доминикану.

Ранее Сиб.фм писал, что в ковидные выходные жители Новосибирска собираются путешествовать и спать.