«Ужас, как размотало»: водители ВАЗ и Renault пострадали в лобовом ДТП в Новосибирске

Фото и видео из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Renault Koleos столкнулся с ВАЗ-21074 в Калининском районе Новосибирска.

Воскресным вечером 24 октября возле ТСН «Олимпийское» кроссовер Renault Koleos столкнулся с седаном ВАЗ-21074.

Как сообщили в ГИБДД по Новосибирской области, водитель ВАЗ ехал по безымянной улице со стороны Новоуральской, двигаясь в сторону Краснояровского шоссе. У дома № 27 в ТСН «Олимпийское» он выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автомобилем Renault.

В результате аварии водителя, находившегося за рулём ВАЗ, зажало в салоне: его пришлось извлекать из машины с помощью спецоборудования, вызвав спасателей. После водителя отечественного автомобиля госпитализировали на скорой, не дожидаясь приезда полиции.

Водитель Renault также получил травмы — ушибы позвоночника и грудной клетки.

Кроме сотрудников дорожно-патрульной службы, на месте столкновения работали также полиция и пожарные.

По сообщению ГИБДД, полные обстоятельства аварии в настоящее время уточняются сотрудниками ДПС.

Информацию о ДТП опубликовали в сообществе «АСТ-54», и жители города не остались равнодушными.

«Ужас как размотало», «ехали мимо, ей вообще капец, и крышу и всё перегнуло», «от удара что ли так сложило, как картонную коробку от пинка? Пассажира, надеюсь, не было», —

отреагировали они в комментариях под видео и фото с места происшествия (орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.).

Как ранее писал Сиб.фм, 13 октября несколько машин оказались в яме с кипятком на Фрунзе — асфальт под ними просто провалился. Теперь хозяева автомобилей не могут получить компенсацию, чтобы покрыть убытки.

Напомним, 19 октября стало известно об аварии, в которую попал автомобиль ДПС во время погони за пьяным водителем УАЗ.