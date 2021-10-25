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В Новосибирске кондуктора лишили премии из-за хамства пассажирам

Фото В Новосибирске кондуктора лишили премии из-за хамства пассажирам
Фото В Новосибирске кондуктора лишили премии из-за хамства пассажирам

Pixabay.com

Новосибирского кондуктора, который выбросил в открытую дверь троллейбуса деньги пассажира, лишили премии.

В Новосибирске кондуктор троллейбуса №24 смял и выбросил деньги пассажира. За хамское поведение его лишили премии.

Житель Новосибирска рассказал журналистам, что 18 октября у него произошел конфликт с кондуктором троллейбуса №24. Тот сначала отказывался продать пассажиру билет, а затем все-таки взял деньги за проезд, но смял пятидесятирублевую купюру и выкинул ее в открытую дверь транспортного средства.

Мужчина сообщил об инциденте в МКП «Горэлектротранс» и МКУ «ЦУГАЭТ». В организации провели служебную проверку, которая показала, что кондуктор нарушил инструкции. Его поведение обсудили на инструктаже для экипажей, сообщает сайт nsk.aif.ru. Самого сотрудника лишили октябрьской премии за хамское поведение.

Недавно в Новосибирске произошла еще одна неприятная история с кондуктором общественного транспорта. Женщина высадила 12-летнюю школьницу из автобуса из-за неработающего терминала. Кондуктор обвинила ребенка в краже и заявила, что заправляет транспорт на свои деньги.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске пассажиры автобусов не могут оплатить проезд через терминалы.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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