В Новосибирске прекратили поиски пропавших 24 октября школьников

Фото Густаво Зырянова

Заявленный в розыск 12-летний мальчик, который 24 октября пропал в Кировском районе Новосибирска, найден. Вместе с ним обнаружен второй школьник, который также исчез в минувшее воскресенье, но не был объявлен в розыск.

Мальчик 2009 года рождения, пропавший 24 октября в Кировском районе Новосибирска, найден. Вместе с ним обнаружен друг 2012 года рождения, который в розыск не объявлялся.

«Оба мальчика находились на улице. Один из них ранее уже уходил из дома. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили в МВД.

Сейчас дети находятся в отделе полиции № 7 УМВД России по Новосибирску. В ближайшее время их передадут родителям, с которыми проведут профилактическую беседу.

Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»), а также о постановке на учёт законного представителя ранее уходившего мальчика.

Напомним, что в Новосибирске продолжаются поиски 20-летнего Антона Иваненкова, молодой человек пропал ещё в начале октября. Он вышел на учёбу из дома в Первомайском районе и не вернулся.