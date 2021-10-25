Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

В Новосибирске прекратили поиски пропавших 24 октября школьников

Фото В Новосибирске прекратили поиски пропавших 24 октября школьников
Фото В Новосибирске прекратили поиски пропавших 24 октября школьников

Фото Густаво Зырянова

Заявленный в розыск 12-летний мальчик, который 24 октября пропал в Кировском районе Новосибирска, найден. Вместе с ним обнаружен второй школьник, который также исчез в минувшее воскресенье, но не был объявлен в розыск.

Мальчик 2009 года рождения, пропавший 24 октября в Кировском районе Новосибирска, найден. Вместе с ним обнаружен друг 2012 года рождения, который в розыск не объявлялся.

«Оба мальчика находились на улице. Один из них ранее уже уходил из дома. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили в МВД.

Сейчас дети находятся в отделе полиции № 7 УМВД России по Новосибирску. В ближайшее время их передадут родителям, с которыми проведут профилактическую беседу.

Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»), а также о постановке на учёт законного представителя ранее уходившего мальчика.

Напомним, что в Новосибирске продолжаются поиски 20-летнего Антона Иваненкова, молодой человек пропал ещё в начале октября. Он вышел на учёбу из дома в Первомайском районе и не вернулся.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

Новосибирская область
Новосибирск
школьники
Кировский район
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25798
Совещание Путина по нерабочим дням с 23 октября: прямая трансляция заседания по COVID-19
21374
Появились подробности гибели мужчины и женщины у высотки на Челюскинцев в Новосибирске
14726
В Новосибирске прокурор запросил 3,5 года колонии для экс-чиновника обладминистрации Чиркунова
13823
27 % новосибирцев считают, что нужно инвестировать, чтобы зарабатывать больше
13434
Появилось видео падения пары из окна элитного дома на Челюскинцев в Новосибирске
11796
Жителя Новосибирска приговорили к 9,5 годам за убийство сожительницы шнуром от смартфона
11306
Новосибирские осуждённые в русских народных костюмах спели романс «Не для меня придёт весна»