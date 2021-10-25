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В Новосибирске следователи проверяют причины смерти хоккеиста Гнездилова после матча

Фото В Новосибирске следователи проверяют причины смерти хоккеиста Гнездилова после матча
Фото В Новосибирске следователи проверяют причины смерти хоккеиста Гнездилова после матча

Фото из группы «Сибирская Хоккейная Лига (СХЛ)» в социальной сети «ВКонтакте»

24 октября 44-летний Константин Гнездилов скончался в раздевалке спортивного клуба в Новосибирске сразу после матча. Следователи устанавливают обстоятельства его смерти.

В Новосибирске сотрудники следственного комитета начали доследственную проверку по факту смерти 44-летнего Константина Гнездилова. Зоккеист-любитель скончался 24 октября.

Тело мужчины нашли в раздевалке спортивного клуба на улице Воинская, 1/1. Погибший играл в любительской лиге хоккейного клуба «Легион».

В следственные органы поступило сообщение о смерти мужчины на территории стадиона СКА в Октябрьском районе Новосибирска. Сейчас сотрудники следственного комитета проводят доследственную проверку по факту смерти хоккеиста и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Процессуальное решение следственные органы примут по результатам проверки, сообщили в СУ СК России по Новосибирской области.

«Выражаем глубочайшее соболезнование его семье, родным и близким. Он был добрым и отзывчивым товарищем, как на льду, так и в жизни, таким он останется для нас навсегда. Мы скорбим вместе с Вами», – написали в СХЛ.

В хоккейной лиге также организовали небольшой сбор средств для оказания материальной поддержки семьи Константина.

Сиб.фм писал, что известно о смерти хоккеиста-любителя в раздевалке спортивного клуба в Новосибирске.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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