ВТБ прогнозирует рост конкуренции за средства населения из-за повышения ключевой ставки

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Банк России повысил ключевую ставку до 7,5 % – рост с начала года составил 3,25 процентного пункта. Эксперты считают, что таким образом регулятор ужесточает денежно-кредитную политику, стремясь снизить инфляционные ожидания и сохранить основной вектор своей политики – таргетирование инфляции.

Как прокомментировал начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин, решение увеличить размер ключевой ставки приведёт к новому раунду повышения ставок на рынке классических сбережений, что сделает их ещё более привлекательными для населения – эксперты ожидают пропорционального роста средневзвешенных ставок как по вкладам, так и по накопительным счетам.

«Следует отметить, что на рынке усиливается дефицит ликвидности, связанный с разрывом темпов роста розничного кредитования и розничной пассивной базы. Это приведёт к усилению конкуренции банков за средства населения и будет выступать дополнительным фактором увеличения ставок по классическим сберегательным инструментам в национальной валюте», – прогнозирует Максим Степочкин.

Рост ключевой ставки также окажет влияние на клиентов, которые держат свои сбережения в иностранной валюте, мотивируя их переводить средства с планово закрывающихся валютных депозитов в рублёвые инструменты. Эксперт отмечает, что на фоне укрепления национальной валюты динамика доходности по ним станет стимулом для ускорения дедолларизации сберегательных портфелей.

«Ещё одним фактором, который в ближайшее время окажет существенное влияние на сберегательное поведение россиян, будет очередной виток пандемии коронавируса. Введение достаточно жёстких ограничительных мер в ряде регионов страны сократит потребление и простимулирует население направить сохранённые от покупок деньги в сберегательные продукты.

Можно ожидать, что часть этих средств осядет на накопительных счетах, так как потребители буду использовать их в качестве «онлайн-кошельков» для повседневных трат, приносящих дополнительный доход. Тем более что банки сохраняют по таким продуктам привлекательные условия. Например, ВТБ предлагает доходность до 8 процентов годовых по накопительному счёту «Копилка» в рублях на первые полгода использования – это одно из лучших предложений на рынке. В целом до конца года банки продолжат конкурировать за новые денежные средства клиентов, предлагая по своим продуктам повышенную доходность как плату за увеличение совокупного портфеля клиента.

Рост ставок по вкладам и накопительным счетам создаст дополнительное давление на рынок инвестиций физлиц. Однако, по нашим ожиданиям, этот рынок вырастет за год почти на 30 процентов, что существенно превысит рост портфеля классических сбережений», – комментирует Максим Степочкин.