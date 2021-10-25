Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

экономика

ВТБ прогнозирует рост конкуренции за средства населения из-за повышения ключевой ставки

Фото ВТБ прогнозирует рост конкуренции за средства населения из-за повышения ключевой ставки
Фото ВТБ прогнозирует рост конкуренции за средства населения из-за повышения ключевой ставки

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Банк России повысил ключевую ставку до 7,5 % – рост с начала года составил 3,25 процентного пункта. Эксперты считают, что таким образом регулятор ужесточает денежно-кредитную политику, стремясь снизить инфляционные ожидания и сохранить основной вектор своей политики – таргетирование инфляции.

Как прокомментировал начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин, решение увеличить размер ключевой ставки приведёт к новому раунду повышения ставок на рынке классических сбережений, что сделает их ещё более привлекательными для населения – эксперты ожидают пропорционального роста средневзвешенных ставок как по вкладам, так и по накопительным счетам.

«Следует отметить, что на рынке усиливается дефицит ликвидности, связанный с разрывом темпов роста розничного кредитования и розничной пассивной базы. Это приведёт к усилению конкуренции банков за средства населения и будет выступать дополнительным фактором увеличения ставок по классическим сберегательным инструментам в национальной валюте», – прогнозирует Максим Степочкин.

Рост ключевой ставки также окажет влияние на клиентов, которые держат свои сбережения в иностранной валюте, мотивируя их переводить средства с планово закрывающихся валютных депозитов в рублёвые инструменты. Эксперт отмечает, что на фоне укрепления национальной валюты динамика доходности по ним станет стимулом для ускорения дедолларизации сберегательных портфелей.

«Ещё одним фактором, который в ближайшее время окажет существенное влияние на сберегательное поведение россиян, будет очередной виток пандемии коронавируса. Введение достаточно жёстких ограничительных мер в ряде регионов страны сократит потребление и простимулирует население направить сохранённые от покупок деньги в сберегательные продукты.

Можно ожидать, что часть этих средств осядет на накопительных счетах, так как потребители буду использовать их в качестве «онлайн-кошельков» для повседневных трат, приносящих дополнительный доход. Тем более что банки сохраняют по таким продуктам привлекательные условия. Например, ВТБ предлагает доходность до 8 процентов годовых по накопительному счёту «Копилка» в рублях на первые полгода использования – это одно из лучших предложений на рынке. В целом до конца года банки продолжат конкурировать за новые денежные средства клиентов, предлагая по своим продуктам повышенную доходность как плату за увеличение совокупного портфеля клиента.

Рост ставок по вкладам и накопительным счетам создаст дополнительное давление на рынок инвестиций физлиц. Однако, по нашим ожиданиям, этот рынок вырастет за год почти на 30 процентов, что существенно превысит рост портфеля классических сбережений», – комментирует Максим Степочкин.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

кредиты
ВТБ
ключевая ставка
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25699
Совещание Путина по нерабочим дням с 23 октября: прямая трансляция заседания по COVID-19
21243
Появились подробности гибели мужчины и женщины у высотки на Челюскинцев в Новосибирске
14663
В Новосибирске прокурор запросил 3,5 года колонии для экс-чиновника обладминистрации Чиркунова
13762
27 % новосибирцев считают, что нужно инвестировать, чтобы зарабатывать больше
13270
Появилось видео падения пары из окна элитного дома на Челюскинцев в Новосибирске
11777
Жителя Новосибирска приговорили к 9,5 годам за убийство сожительницы шнуром от смартфона
11281
Новосибирские осуждённые в русских народных костюмах спели романс «Не для меня придёт весна»