Закатать губу: юрист рассказал, как россиянам оплатят вынужденные нерабочие дни с 30 октября

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В Трудовом кодексе РФ нет термина «нерабочий день», указывает юрист по трудовому законодательству Юрий Фролов. Именно «нерабочими» объявляет дни с 30 октября по 7 ноября указ президента РФ Владимира Путина. Таким образом, работа сотрудников предприятий, которые останутся на производстве, не должна быть оплачена по тарифам выходного дня.

«Ковидные каникулы» объявлены в России с 30 октября по 7 ноября Указом Президента России Владимира Путина «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.».

На практике продолжат работать аптеки, продуктовые магазины и магазины, обеспечивающие товарами первой необходимости. Структуры жизнеобеспечения и обслуживания населения – банки, транспортные предприятия, экстренные службы и органы власти – также продолжат работать в обычном режиме. Выходные не коснутся и силовых структур – полиции, МЧС, ГИБДД. Системообразующие предприятия, продуктовый ретейл, производства непрерывного цикла и компании, задействованные в выпуске и цепочках поставок лекарств против коронавируса, также продолжат свою работу в нерабочую неделю.

Но сотрудники, которые останутся работать, получат обычную зарплату без надбавок за работу в выходные дни.

«В Трудовом кодексе РФ нет термина «нерабочий день». Поэтому двойная оплата за это не предусмотрена.

Сотрудник может получить надбавку за выходные и праздничные дни. А раз «нерабочие дни» не относятся к этой категории, то выплаты должны осуществляться в одинарном размере», – пояснил юрист по трудовому законодательству в Новосибирске Юрий Фролов порталу Om1.ru.

Заработная плата отдыхающим работникам также сохраняется в полном объёме.

«Работники со сдельной системой оплаты труда должны получить за нерабочие дни вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя, при этом заработная плата должна быть выплачена в том же размере, если бы работник полностью отработал нерабочие дни – выполнил норму рабочего времени при повременной оплате или норму труда при сдельной оплате», – пояснил «Российской газете» заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв.

Отметим, что за период «ковидных каникул» только три дня, 1-3 ноября, не являются выходными или праздничными, остальные дни имеют именно такой статус, согласно производственному календарю на 2021 год.

В нерабочие дни с 1 по 3 ноября 2021 года компании и ИП должны установить режим работы, аналогичный режиму работы в выходной день, воскресенье. Оставить трудиться на рабочих местах можно только тех сотрудников, чьё присутствие критически важно для функционирования компании или ИП. Но привлекать сотрудников к работе в эти дни можно только с их согласия. Если сотрудники не согласны работать с 1 по 3 ноября 2021 года, привлечь их к ответственности нельзя. Оформить дни с 1 по 3 ноября нужно в том же порядке, как и нерабочие дни с 4 по 7 мая 2021 года – приказом о нерабочих днях, поясняет сайт «Главбух».

В Новосибирской области введена обязательная вакцинация и с 8 октября заработает система QR-кодов для допуска в спортзалы, театры и кинотеатры.

Напомним, за отказ от обязательной вакцинации огромные штрафы грозят не сотрудникам – физическим лицам, а их работодателям. За не привитых, но допущенных к работе сотрудников должностным лицам и индивидуальным предпринимателям в регионе грозят штрафы – от 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 тысяч рублей.