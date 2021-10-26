30-метровую стелу «Город трудовой доблести» установят на площади Калинина в Новосибирске

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В мэрии Новосибирска презентовали проект масштабного благоустройства площади Калинина, в центре которой появится самая высокая в России стела «Город трудовой доблести».

Главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин презентовал проект благоустройства площади Калинина на аппаратном совещании с главами районов и руководителями департаментов мэрии 26 октября.

По словам Ложкина, на площади Калинина всё останется на своих местах, однако добавятся две благоустроенные площадки и стела «Новосибирск – город трудовой доблести» в центре.

Стела представляет собой классический четырёхгранный штык, две его грани выполнят из нержавеющей стали, ещё две – из матового стекла с внутренней подсветкой. На нержавеющей стали с помощью лазерной гравировки нанесут фотографии военных лет и эпизоды трудового героизма новосибирцев.

Внизу стелы по периметру разместят кольцо с экраном, на котором будут транслироваться хроники военный лет. Высота строения составит 30 метров, к тому же стела будет расположена на возвышении в 1,5 метра. По словам главного архитектора Ложкина, стела в Новосибирске является самой высокой из строящихся стел, посвящённых трудовой доблести, среди всех городов России.

На совещании в мэрии Ложкин также рассказал, что проект предполагает благоустройство всей площади Калинина и прилегающей к ней улицы Перевозчикова. По периметру площади планируют создать велодорожки, максимально изолированные от пешеходной зоны. Остановки общественного транспорта останутся на прежних местах, будет реализована и схема озеленения.

Напротив Новосибирского приборостроительного завода на Дуси Ковальчук, 179/2 разобьют небольшой сквер. Здесь будут расположены парковки шеринговых самокатов, велосипедов, прогулочная зона и общественный туалет.

В зоне перед зданием на Красном проспекте, 157 оборудуют смотровую площадку со специальными стендами, а также две остановочные платформы для экскурсионных автобусов. Помимо этого, здесь установят скамейки, парковочную зону для велосипедов и самокатов и по возможности общественный туалет.

Отдельно планируют заняться благоустройством улицы Перевозчикова.

«У нас есть предложение по тому, чтобы ввести на улице Перевозчикова одностороннее движение от площади Калинина в сторону улицы Дачной. Дело в том, что выезд с улицы Перевозчикова на площадь Калинина является крайне небезопасным. Сейчас мы попросили «Метро МиР» вместе со СГУПСом сделать расчёты, насколько это возможно реализовать. Соответственно, там остаётся продольная парковка», – рассказал Ложкин.

Напомним, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть показал эскизы мемориала «Город трудовой доблести».