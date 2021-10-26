Дело не в вакцине: учёные рассказали, кто умирает после прививки от COVID-19

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Старческое слабоумие, рак и сердечно-сосудистые заболевания максимально увеличивают риск смерти пожилых людей от COVID-19 после вакцинации. Итальянские учёные опубликовали результаты исследования. Среди умерших вакцинированных итальянцев срeдний возраст составил 85 лeт.

Результаты исследования итальянских учёных опубликовало агентство Reuters. Учёные из Национального института здравоохранения Италии (ISS) подсчитали, что после вакцинации умереть от COVID-19 могут пожилые люди с большим количеством сопутствующих заболеваний. Учёные изучили статистику: с 1 февраля по 5 октября 2021 года от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 38 тысяч человек, из которых 33,6 тысячи не были привиты. Срeдний возраст вакцинированных умерших составил 85 лeт. Сердечно-сосудистые заболевания, старческое слабоумие и рак максимально увеличивали риск летального исхода.

Похожую статистику летальных случаев недавно сообщил Минздрав Саратовской области. Там 34 человека умерли от COVID-19 после вакцинации, из них 33 пациента имели тяжёлые сопутствующие заболевания. «Всего у нас зарегистрировано 34 летальных случая среди привитых пациентов от новой коронавирусной инфекции и заболевших после этого COVID-19. По возрасту – от 30 до 39 лет – это один пациент, 40-49 – четыре, 50-59 – два, 60-69 – десять и 70 лет и старше – 17.

В пяти случаях (это почти 15 процентов) у пациентов было комбинированное основное заболевание – сердечно-сосудистые патология или онкология в сочетании с COVID-19.

В 33 случаях у пациентов имелась сопутствующая патология. Это или заболевание сердечно-сосудистой системы, эндокринной, бронхо-лёгочные патологии, или заболевание почек», – сообщил 14 октября замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.

«В одном случае вакцинация была «КовиВаком», в двух – «ЭпиВакКороной», в остальных – «Спутником V», – цитирует чиновника saratov24.ru.

В России по состоянию на 22 октября насчитывалось более 53 млн человек, привитых хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса, сообщает сайт стопкоронаврус.рф.

Напомним, 4 октября 2021 года министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что только 2 % вакцинированных от коронавируса в РФ заболевают ковидом.