Федеральные девелоперы увеличивают свою долю в строительном заделе Новосибирской области

Фото Сергея Николаева

Федеральные застройщики наращивают объёмы жилья в Новосибирской области и положительно влияют на местный рынок, отметил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

По данным единой информационной системы жилищного строительства «Дом РФ», в начале третьей декады октября 2021 года лидирующую позицию по объёму строительства жилья в Новосибирской области вернула себе компания «Брусника».

Этот застройщик юридически зарегистрирован в Свердловской области, но при этом строительный задел в сибирском регионе у него в 2,4 раза больше, чем на Урале, подчеркнул независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

В топ-10 вошли ещё две федеральные компании из других регионов: ГК «Жилищная инициатива» (5-е место) и ГК «Союз» (6-е место). Также в рейтинг попали кемеровский холдинг «Сибирский деловой союз» и московская компания B2B Development, возводящая в Новосибирске ЖК «Огни Сибири».

«Федеральные застройщики положительно влияют на рынок новостроек города. Например, «Брусника» во многом определяет значительную часть положительных трендов, «Жилищная инициатива» и «Союз» снижают среднюю цену, а B2B Development после возобновления строительства и ввода 2-х очередей тоже продаётся существенно ниже рынка. И все они усиливают конкуренцию на рынке, создавая альтернативные варианты для покупателей», — отметил Николаев.

В октябре о выходе на новосибирский рынок заявила группа «Эталон», которая специализируется на квартирах комфорт-класса и выше и за 34 года ввела в эксплуатацию более 7,5 млн кв. метров жилья. И хотя застройщикам придётся потесниться, для покупателей это хорошая новость, подытожил аналитик.

Напомним, ранее Николаев говорил о том, что жильё в ипотеку в Новосибирске в 2022 году может стать менее доступным, чем до пандемии.