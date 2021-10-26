Кредит под залог недвижимости: что нужно учесть перед оформлением

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Прежде чем принять решение о взятии большой суммы под залог недвижимости, разбираемся в нюансах данного вида кредитования.
Кредит под залог недвижимости является обеспеченным, то есть оформляется с залогом – квартирой, домом или коммерческим объектом. Это значит, что собственник недвижимости остается её владельцем и может пользоваться ей как раньше.
При этом недвижимость будет гарантией возврата средств банку в случае утраты платежеспособности клиента. Чаще всего максимальная сумма кредита зависит от стоимости недвижимости и занижается банками на 30 %.
Однако процентная ставка на несколько пунктов ниже, чем при обычном потребительском кредите в этой же организации. Это является несомненным плюсом.
Как правило, займы под залог недвижимости имеют аннуитетный график погашения –каждый месяц нужно платить одинаковую сумму. Значительно сэкономить можно при частичном досрочном погашении кредита, сократив сумму платежа или его срок.
На что обратить внимание:
Нюансы кредитования и подходящая для него недвижимость
Каждый банк устанавливает свои требования к объектам кредитования. Некоторые банки рассматривают только квартиры, другие – принимают в залог дома и тaунхаусы, какие-то – нежилую и коммерческую недвижимость.
Если говорить о квартирах и домах, они не должны быть признаны аварийными, требующими капремонта и не выше определённого уровня износа. Кроме того, могут быть ограничения по возрасту постройки, материалам и наличию коммуникаций. Перепланировки должны быть узаконены в установленном порядке.
Также имущество не должно быть в залоге и под арестом, быть предметом судебного спора. В нём не должны быть прописаны или иметь долю несовершеннолетние.
К особенностям оформления кредита относятся необходимость оформления нескольких видов страховых полисов и подготовка оценочного альбома. Такая оценка производится в организациях, которые укажет банк, поэтому выбрать оценку по комфортной цене будет затруднительно.
Стоит также учитывать, что всё время, пока сумма долга не будет выплачена, – ваша недвижимость будет находиться в залоге у банка и её нельзя будет продать, обменять, подарить и сделать новую перепланировку.
Плюсы кредита:
Минусы кредитования:
Получить кредит без необходимости оценки недвижимости можно в МТС Банке. При оформлении не нужно готовить оценочный пакет, банк проведёт её бесплатно и самостоятельно на основе указанного адреса.
Для залога можно использовать квартиры и апартаменты, загородные дома и тaунхаусы не старше 20 лет. При оформления кредита со страховками банк сделает скидку, снизив процентную ставку.
Ставка по кредиту наличными под залог недвижимости в МТС Банке составляет от 8,5 % годовых в рублях. Срок кредитования − до 15 лет, максимальная сумма кредита – до 15 миллионов рублей. Возможно увеличение суммы в индивидуальном порядке.
Чтобы подать заявку на кредит:
«МТС Банк продолжает реализовывать стратегию развития розничного кредитования с приоритетом на клиентский сервис и упрощает процесс оформления для пользователя. Больше не нужно проходить процедуру залоговой оценки недвижимости для получения кредита, что позволяет экономить деньги и время. Подать заявку и все документы можно онлайн, а в офис обратиться только для подписания договора», – сообщила лидер команды залогового кредитования МТС Банка Татьяна Акрамова.
Подробнее об условиях получения кредита можно узнать по ссылке.
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