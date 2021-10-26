Новосибирская учительница рассказала о современных детях после самоубийства школьницы из-за буллинга

Pixabay.com

Молодая учительница из Новосибирска рассказала о своей работе, современном поколении и пожаловалась на низкую зарплату, из-за которой учителя меняют профессию.

Недавно в школах Новосибирска произошло несколько трагических происшествий. Одна школьница покончила с собой из-за травли, другой девочке одноклассник проткнул глаз линейкой. Школьная учительница рассказала, сколько получают учителя в новосибирских школах, как выживают на эти деньги и из-за чего уходят с работы.

Девушка начала работать в одной из школ Новосибирска четыре года назад. Она педагог с высшим профессиональным образованием, учиться пошла из-за вдохновения. Однако придя в школу, молодая учительница обнаружила, что на практике все не так радужно, как заявляют в Минобре.

При этом учительница довольна работой и своими учениками. Она считает, что несмотря на большое количество негатива в сторону современного поколения, дети умеют слышать друг друга, имеют личные границы и уважают границы окружающих.

«Поведение детей – это всегда результат воспитания родителей. Они несут в общество то, что видят дома», – заявила учительница.

Учительница рассказала, что проводит на работе по 5-7 часов, но еще больше времени уходит на подготовку к занятиям, так как каждый урок нужно расписать по минутам. Основной проблемой профессии она назвала отношение старших коллег к молодым педагогам: они кричат на них и отчитывают. В беседе с порталом НГС девушка объяснила, что сейчас в школах неоправданно низкие учительские зарплаты. Из-за этого она хочет сменить работу.

«Чтобы зарабатывать хотя бы 30 тысяч рублей, в школе нужно жить. Сейчас на наши зарплаты жить можно только в кредит», – поделилась педагог.

Несмотря на положительное мнение молодого педагога об учениках, в школах Новосибирска нередко случаются трагедии. На прошлой неделе ученица одной из местных школ покончила с собой из-за буллинга в школе. До этого ученик новосибирской гимназии №7 проткнул глаз одноклассницы линейкой. Знакомые семьи пострадавшей девочки рассказали, что издевательства одноклассников над школьницей носили систематических характер.

Ранее Сиб.фм писал, почему учителям нельзя дарить подарки дороже 3 тысяч рублей.