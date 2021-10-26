Учреждение культуры в Новосибирске заказало последний iPhоnе за 150 тысяч рублей

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Новосибирское государственное культурное учреждение «Сибирь-Концерт» заказало себе последнюю модель iPhone. Закупка на 150 тысяч размещена на площадке РТС-Тендер.

«Сибирь-Концерт» объявило конкурс на заключение контракта о покупке Apple iPhone 13 Pro Max 27 октября. В конкурсе участвовал только один подрядчик.

Закупку признали несостоявшейся из-за отсутствия других заявок.

В учреждении хотели приобрести небесно-голубой iPhone с памятью 512 Гб. В комплекте со смартфоном должен был идти фирменный синий клип-кейс, адаптер питания и глянцевое защитное стекло, сообщил портал Тайга.инфо.

Цена такого айфона на официальном сайте Apple сейчас составляет 139 990 рублей.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске появятся фонари за 12 миллионов рублей. Они будет освещать дорогу к элитным дачам.