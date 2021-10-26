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общество

На Дачном шоссе в Новосибирске установят фонари за 12 миллионов рублей

Фото На Дачном шоссе в Новосибирске установят фонари за 12 миллионов рублей
Фото На Дачном шоссе в Новосибирске установят фонари за 12 миллионов рублей

Pixabay.com

В Новосибирске на Дачном шассе установят опоры освещения за 12 миллионов 170 тысяч рублей. Подрядчика для этой работы определил Новосибирский городской центр организации дорожного движения.

Фонари вдоль дороги к элитным дачам установят к концу декабря 2021 года, они будут установлены на участке от остановки «Дача» до остановки «Заельцовский санаторий».

По информации с сайта госзакупок, где был размещен аукцион, подрядчик гарантирует устранять все дефекты и повреждения фонарей в течение пяти лети с момента приема работы.

Напомним, дорога к обкомовским дачам вошла в число гостевых маршрутов молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году. Мэр города Анатолий Локоть рассказал, что рядом с ней расположена резиденция, которую будут использовать во время чемпионата. Ремонт шоссе обойдется городскому бюджету более чем в 70 миллионов рублей, сообщает сайт nsk.aif.ru.

На площадке новой ледовой арены монтируют мачты наружного освещения.

Ранее Сиб.фм писал, что на завершение ледовой арены к МЧМ-2023 в Новосибирске потратят почти 2 млрд рублей.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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