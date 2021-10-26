Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

«КовиВак» стала самой дефицитной вакциной от COVID-19 в Новосибирске

Фото «КовиВак» стала самой дефицитной вакциной от COVID-19 в Новосибирске
Фото «КовиВак» стала самой дефицитной вакциной от COVID-19 в Новосибирске

Фото pixabay.com

В Новосибирской области не хватает вакцины «КовиВак».

Жители Новосибирской области не могут привиться «КовиВаком». В регион вакцина практически не поступает, сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

Большинство сибиряков привились вакциной «Спутник V». Почти 700 тысяч человек поставили хотя бы один компонент. Ещё 55 тысяч человек привились «ЭпиВакКороной», около 100 тысяч человек выбрали «Спутник Лайт». А вот «КовиВаком» удалось привиться только 14 тысячам новосибирцев. Это связано с тем, что «КовиВак» в регион практически не поставляется.

Всего в Новосибирскую область поступило более миллиона доз различных вакцин, сообщили в ведомстве в ответ на запрос журналистов портала НГС.

В региональном Минздраве напомнили, что сейчас в области действует более 90 пунктов вакцинации, а также функционируют мобильные бригады.

Новосибирским медицинским работникам выплачивают по 240 рублей за каждого полностью вакцинированного от коронавируса сибиряка.

Ранее Сиб.фм писал, что президент России Владимир Путин запретил работу ресторанов и клубов после 23:00 часов.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

21881
Появились подробности гибели мужчины и женщины у высотки на Челюскинцев в Новосибирске
14291
Появилось видео падения пары из окна элитного дома на Челюскинцев в Новосибирске
8246
Инфекционист Поздняков объяснил рост заболеваемости COVID-19 среди детей
8091
Новосибирец получил 13 лет колонии за убийство случайного прохожего
7007
Вкусовые сосочки и сосна в подарок – вспоминаем самые скандальные рекламы в Новосибирске
6910
Драка с уроженцами Кавказа возле общаги НГПУ в Новосибирске: что произошло на самом деле
6840
Школьника ударило током на трансформаторной будке под Новосибирском