«КовиВак» стала самой дефицитной вакциной от COVID-19 в Новосибирске

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В Новосибирской области не хватает вакцины «КовиВак».

Жители Новосибирской области не могут привиться «КовиВаком». В регион вакцина практически не поступает, сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

Большинство сибиряков привились вакциной «Спутник V». Почти 700 тысяч человек поставили хотя бы один компонент. Ещё 55 тысяч человек привились «ЭпиВакКороной», около 100 тысяч человек выбрали «Спутник Лайт». А вот «КовиВаком» удалось привиться только 14 тысячам новосибирцев. Это связано с тем, что «КовиВак» в регион практически не поставляется.

Всего в Новосибирскую область поступило более миллиона доз различных вакцин, сообщили в ведомстве в ответ на запрос журналистов портала НГС.

В региональном Минздраве напомнили, что сейчас в области действует более 90 пунктов вакцинации, а также функционируют мобильные бригады.

Новосибирским медицинским работникам выплачивают по 240 рублей за каждого полностью вакцинированного от коронавируса сибиряка.

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