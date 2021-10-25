Путин запретил работу ресторанов и клубов с 23 часов

Pixabay.com
Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете проведения общественно-развлекательных мероприятий ночью.
Президент обязал рестораны и кафе закрываться в 23:00 часа вечера. Открыться можно будет не раньше 6:00 часов утра. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Согласно распоряжению главы государства, с 23:00 до 6:00 часов должны быть закрыты все заведения общественного питания. Кроме того, в это время запрещено проведение любых зрелищно-развлекательных мероприятий.
Указ распространяется на все субъекты Российской Федерации. Контролировать исполнение распоряжения президента будут губернаторы.
Таким образом, во всех российских регионах ограничат работу общепита и проведение мероприятий в ночное время. Пока неизвестно, сколько продлятся такие ограничения.
Кроме того, Путин заявил о необходимости усиления контроля за пассажирами на всех видах транспорта, говорится на официальном сайте Кремля.
Сиб.фм писал, какие еще ограничения ждут жителей Новосибирска в ноябре.
Ранее экономист оценил убытки, которые понесет сфера развлечений из-за длинных выходных в ноябре.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Теги
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают