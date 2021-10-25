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общество

Путин запретил работу ресторанов и клубов с 23 часов

Фото Путин запретил работу ресторанов и клубов с 23 часов
Фото Путин запретил работу ресторанов и клубов с 23 часов

Pixabay.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете проведения общественно-развлекательных мероприятий ночью.

Президент обязал рестораны и кафе закрываться в 23:00 часа вечера. Открыться можно будет не раньше 6:00 часов утра. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Согласно распоряжению главы государства, с 23:00 до 6:00 часов должны быть закрыты все заведения общественного питания. Кроме того, в это время запрещено проведение любых зрелищно-развлекательных мероприятий.

Указ распространяется на все субъекты Российской Федерации. Контролировать исполнение распоряжения президента будут губернаторы.

Таким образом, во всех российских регионах ограничат работу общепита и проведение мероприятий в ночное время. Пока неизвестно, сколько продлятся такие ограничения.

Кроме того, Путин заявил о необходимости усиления контроля за пассажирами на всех видах транспорта, говорится на официальном сайте Кремля.

Сиб.фм писал, какие еще ограничения ждут жителей Новосибирска в ноябре.

Ранее экономист оценил убытки, которые понесет сфера развлечений из-за длинных выходных в ноябре.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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