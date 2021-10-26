Опасную лабораторию закрыли под Новосибирском из-за угрозы заражения сотрудников

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В Новосибирской области по решению суда временно закрыли микробиологическую лабораторию.

Под Новосибирском судебные приставы временно закрыли микробиологическую лабораторию. Они установили, что в помещении есть риск угрозы заражения персонала из-за нарушения гигиенических нормативов. Деятельность лаборатории приостановили на 90 суток, сообщили в пресс-службе ФССП России по региону.

Известно, что лаборатория расположена в центральной больнице Каргатского района. Судебные приставили выявили нарушение ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарных правил и норм СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Дело в том, что деятельность лаборатории осуществлялась с нарушением санитарных правил. Речь идёт об отделке помещений, мебели и оборудовании.

«Все шероховатости в мебели, дефекты отделки способны задерживать патогенные микроорганизмы, плохо поддаются обработке и обеззараживанию, таким образом, в помещении имеется постоянная угроза заражения персонала лаборатории, что подтверждается актом проверки», – решил суд.

Судебные приставы проконтролировали, чтобы лабораторию временно закрыли до устранения дефектов. Как рассказал врио начальника отдела приставов Александр Чернов, в помещении уже начали ремонт.

Напомним, ранее под Новосибирском полицейские ликвидировали крупную нарколабораторию по производству мефедрона.