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«Первый театр» представляет афишу последней недели октября

Фото «Первый театр» представляет афишу последней недели октября
Фото «Первый театр» представляет афишу последней недели октября

Фото предоставлено «Первым театром»

С 27 по 31 октября «Первый театр» приглашает зрителей на спектакли от участников конкурсной программы фестиваля «Золотая маска» и International Performing Arts Festivalnternational Performing Arts Festival.

27 октября в 19:00 – «Грибы» (Н. Зайцева). «Пушкинская карта»

Приключения трёх персонажей, отправившихся в лес по грибы, оказываются смесью абсурда, научной фантастики, психоделического трипа, страшной русской сказки и мрачных алармистских пророчеств о конце человечества как неудачного проекта.

Откуда все началось и где всё закончится. Каково место человечества в этом мире и что останется после нас? Берите с собой гаджеты, набивайте рюкзаки ассоциациями и персональным бэкграундом и отправляйтесь в исследование «Гик-вселенной». Немного базовой микологии, иронии, игры и сложных связей. Заблудиться нестрашно. Гораздо страшнее знать ответы на все вопросы, когда ты точно знаешь, куда идёшь. Мы ищем неведомое в себе и в друг друге, мы – исследователи загадочных русских лесов, мы – как «Доктор Манхэттен» – везде и нигде.

Спектакль – участник внеконкурсной программы «Маска Плюс» фестиваля «Золотая маска».

18+

Фото «Первый театр» представляет афишу последней недели октября 2

28 октября в 19:00 – «Воин» (М. Огнева). «Пушкинская карта»

Правдивая эмоциональная история, где переплелись сны и реальность, где взрослые вспомнят свои детские коллекции «фишек», а те, кто совсем юн, после просмотра заглянут в «Википедию».

1996 год: у главного героя пьесы Антохи Димова на войне старший брат, от которого нет вестей, у героини Кати отец — военный лётчик. Не ждите батальных сцен и прочих блестящих военных атрибутов, это антивоенный спектакль. Перед нами динамичная история взросления с настоящей дружбой, дворовыми испытаниями и искренними отношениями. Путь воина лежит через собственные страхи и обиды, и, если пройти его достойно, может быть, наступит мир?

Спектакль – участник внеконкурсной программы «Детский weekend» фестиваля «Золотая маска».

12+

29 октября в 19:00 – «Наташина мечта» (Я. Пулинович). «Пушкинская карта»

Спектакль – нерв, завораживающий с первого вздоха и попадающий прямо в сердце. Драма в одном действии о любви и мечте. Два откровенных признания о соперничестве и хрупкости, о боли и надежде. Любить и быть любимыми, даже если любовь – иллюзия. Даже если за твоей любовью чья-то жизнь.

Две актрисы проживают истории своих персонажей трогательно и ярко, простодушно и откровенно, как будто остаются с вами один на один. Стильные декорации, современный саундтрек и тонкая актёрская игра создают эмоциональное подключение и трогают до слёз.

Спектакль – лауреат II Международного фестиваля камерных театров «Окна» в номинации «Лучшая женская роль» (г. Новокузнецк).

Участник основной программы – HIGH FEST International Performing Arts Festival 2019 г. (Ереван, Армения).

16+

Фото «Первый театр» представляет афишу последней недели октября 3

30 октября в 18:00 – «Теория Счастья и Свободы (практика неудачников)». «Пушкинская карта»

Лучше быть счастливым и свободным, чем не быть. А можно ли научить свободе? Отменить несчастье?

Актёры играют с этими и подобными мотиваторами, обстёбывая тренинги личного роста и коучей жизненного успеха. И приглашая зрителей по-настоящему задаться вопросами «успешного успеха».

Это спектакль – игра. Игра в тренинг, в театр, в коммуникацию, в сообщество. И игра в какой-то момент подменяет реальность.

Это спектакль – тренинг. А что можно зрителям на тренингах в театре?

– общаться с актёрами;

– разговаривать;

– выходить на сцену;

– получить свой собственный, личный, спектакль (если повезёт, конечно).

А ещё мы отменяем несчастье. Стоит поторопиться быть несчастливым – уже на следующий день несчастья не будет.

Спектакль – победитель конкурса «Новый театр» Фонда Михаила Прохорова.

16+

Фото «Первый театр» представляет афишу последней недели октября 4

31 октября в 12:00 и в 15:00 – «Голый король» (Е. Шварц)

Пьеса «Голый король» (1934 г.) Евгения Львовича Шварца – это причудливый и занимательный коктейль из андерсеновских сказок: «Свинопас» и «Новое платье короля».

Нет преград для двух влюблённых! Свинопас и Принцесса решили быть вместе вопреки воле Отца-короля. Но чтобы навсегда соединить свои судьбы, Генрих и Генриетта должны провести всех, а самое главное, разоблачить самовлюблённого и капризного Короля соседнего государства, которого прочат в мужья милой Принцессе.

Выдав себя за умелого ткача, Генрих обещает Королю сшить к его свадьбе наряд не просто потрясающей красоты, но и совершенно особенный – из удивительной ткани, которая тем примечательна, что глупый или занимающий не своё место человек её просто-напросто не увидит! Придворные Короля врут в угоду своего правителя, утверждая, что наряд великолепен, ведь никто из них не хочет лишиться своего места во дворце. Кто же решится открыть глупому Королю правду и заставит его сгорать от стыда перед толпой, юные зрители «Первого театра» узнают в финале спектакля.

Простая сказочная форма лёгкого, смешного, музыкального спектакля «Голый король» раскрывает для зрителей во всех деталях историю о том, как нелепо выглядят люди, которые обманывают друг друга ради собственной выгоды.

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Автор:
Мария Белоногова
журналист

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