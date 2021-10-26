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общество

Россиян без QR-кодов в случае госпитализации начнут проверять на наличие COVID-19 экспресс-тестами

Фото Россиян без QR-кодов в случае госпитализации начнут проверять на наличие COVID-19 экспресс-тестами
Фото Россиян без QR-кодов в случае госпитализации начнут проверять на наличие COVID-19 экспресс-тестами

Фото pixabay.com

В период нерабочих дней, объявленных в России с 30 октября по 7 ноября, всех граждан, поступивших в медицинские учреждения без QR-кода, будут проверять на наличие коронавируса с помощью экспресс-тестов.

Россиян, которые в период с 30 октября по 7 ноября будут госпитализированы в федеральные медицинские учреждения без QR-кода, будут проверять на наличие новой коронавирусной инфекции. Определить болен тот или иной пациент COVID-19 или нет, поможет экспресс-тест.

Решение о тестировании было принято в Правительстве РФ. Предполагается, что так удастся снизить распространение опасного вируса среди пациентов, передаёт Sova.info.

Напомним, QR-код подтверждает, что человек привился от коронавируса или перенёс инфекцию. Получить его можно только после полного прохождения вакцинации или при обращении к медикам при COVID-19. В Новосибирской области с 8 ноября начнёт действовать система QR-кодов.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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