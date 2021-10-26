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Штормовой ветер ожидается в Новосибирской области 26 и 27 октября

Фото Штормовой ветер ожидается в Новосибирской области 26 и 27 октября
Фото Штормовой ветер ожидается в Новосибирской области 26 и 27 октября

Фото Густаво Зырянова

Усиление ветра до 22 м/с прогнозируют синоптики в Новосибирской области в ближайшие два дня — 26 и 27 октября.

В Новосибирской области с 26 по 28 октября ожидается штормовой ветер, порывы будут достигать 22 м/с. В связи с усилением Гидрометцентр РФ выпустил предупреждение.

«Ветер. Период предупреждения с 00:00 26 октября до 00:00 28 октября. Местами порывы до 22 м/с», — говорится в предупреждении.

По шкале Бофорта штормовым является ветер с порывами от 20,8 до 24,4 м/с, способный срывать дымовые колпаки и черепицу.

В связи с потенциальной опасностью новосибирцам стоит быть особенно внимательными, не парковать автомобили и не находиться самим вблизи шатких конструкций.

Напомним, что в регион придёт не только ветер, но и похолодание.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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