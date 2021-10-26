Сибирячка рассказала, как серый Новосибирск уродует женщин

Новосибирск из-за раскопанных дорог и тротуаров всё больше напоминает зону боевых действий, «дополняют» печальные пейзажи пыль и смог. Неудивительно, что горожане одеваются серо и невзрачно, в такой обстановке выглядеть иначе трудно даже самым ярким и привлекательным женщинам, убеждена местная жительница Светлана Гладкова.

Новосибирск часто ругают за то, что в нём живут серые и невзрачные на вид люди, но выглядеть иначе в городе, где всюду перекопаны дороги и тротуары и стоит пыль, просто невозможно, уверена местная жительница Светлана Гладкова.

По мнению сибирячки, возможности выглядеть броско и привлекательно даже самых ярых модниц в Новосибирске лишает обстановка.

«И даже красивые люди тоже серые. И даже красивые женщины тоже!» — подчёркивает она в своей колонке на сайте HГC.

Некоторые пытаются сопротивляться и покупают яркие вещи, но среди серых пейзажей, увы, смотрятся глупо и сталкиваются с непониманием, констатирует сибирячка.

Не желая травмироваться на улицах, горожанки спускаются с каблуков на плоскую подошву. А чтобы постоянно не тратиться на новые вещи, например, брюки палаццо, которые быстро окунаются в местные лужи по щиколотку или цепляются за неровную поверхность дороги, выбирают простые и комфортные предметы гардероба. Так и появляется серый город с серыми людьми, подытожила автор.