Сибирячка рассказала, как серый Новосибирск уродует женщин

Фото и коллаж Сиб.фм
Новосибирск из-за раскопанных дорог и тротуаров всё больше напоминает зону боевых действий, «дополняют» печальные пейзажи пыль и смог. Неудивительно, что горожане одеваются серо и невзрачно, в такой обстановке выглядеть иначе трудно даже самым ярким и привлекательным женщинам, убеждена местная жительница Светлана Гладкова.
Новосибирск часто ругают за то, что в нём живут серые и невзрачные на вид люди, но выглядеть иначе в городе, где всюду перекопаны дороги и тротуары и стоит пыль, просто невозможно, уверена местная жительница Светлана Гладкова.
По мнению сибирячки, возможности выглядеть броско и привлекательно даже самых ярых модниц в Новосибирске лишает обстановка.
«И даже красивые люди тоже серые. И даже красивые женщины тоже!» — подчёркивает она в своей колонке на сайте HГC.
Некоторые пытаются сопротивляться и покупают яркие вещи, но среди серых пейзажей, увы, смотрятся глупо и сталкиваются с непониманием, констатирует сибирячка.
Не желая травмироваться на улицах, горожанки спускаются с каблуков на плоскую подошву. А чтобы постоянно не тратиться на новые вещи, например, брюки палаццо, которые быстро окунаются в местные лужи по щиколотку или цепляются за неровную поверхность дороги, выбирают простые и комфортные предметы гардероба. Так и появляется серый город с серыми людьми, подытожила автор.
Повсеместный ремонт на улицах вызывает недовольство у многих горожан. На перекопанные дороги жалуются застревающие в пробках автомобилисты, на разрытые тротуары ругаются пешеходы.
Напомним, Сиб.фм ранее стилист из Новосибирска раскритиковала серый гардероб местных жительниц.
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