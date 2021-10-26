Статус памятника природы хотят присвоить редким новосибирским деревьям

Фото предоставлено мэрией Новосибирска

Уникальный вид березы – кривоствольная повислая – растер в Первомайском сквере. Это единственный экземпляр в Новосибирске, за которым установлено постоянное наблюдение. Береза может стать одним из деревьев, которым будет присвоен статус памятника природы.

Дерево было найдено при массовой заготовке берез для их высадки на Красном проспекте в 80-х годах прошлого века.

«Специалисты обратили внимание на уникальную березу. Ее сразу взяли для городского озеленения и, поскольку у нее неаллейная форма, высадили в пределах Первомайского сквера. Она создает акцент пейзажной группы. Второй экземпляр взяли в Центральный сибирский ботанический сад. Он растет рядом с оранжереями. Маточное дерево располагается у них. Именно с него можно срезать зеленые черенки и размножать эту декоративную форму», – рассказала начальник отдела сопровождения озеленения и благоустройства общественных пространств МКУ «Проектная дирекция ДКСиМП» Светлана Гижицкая.

Специалисты считают, что для этого вида шансы выжить в природе очеь низки. «Мы стараемся сохранить березу, потому что она создает необычный эффект, благодаря кривому стволу и шатровидной кроне. В таком виде деревья гораздо менее устойчивы к различным агрессивным факторам среды, поэтому для них требуется особое внимание, контроль и агротехнические мероприятия», – отметила Светлана Гижицкая.

Чтобы сохранить редкий экземпляр, для него были установлены дополнительные подпорки. Кроме того, в течение года проводилась подкормка минеральными удобрениями.

Средняя продолжительность жизни березы обычной формы составляет около 150 лет. Однако у кривоствольной березы в Первомайском сквере есть видимое поражение ствола. Эксперты полагают, что примерный максимальный возраст растения может достичь 70-80 лет.

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска совместно с подведомственными подразделениями после проведения инвентаризации всех зеленых насаждений в парках и скверах города внесут в единый реестр список деревьев, которым должен быть присвоен статус памятника природы. К ним относятся растения, которые отличаются особой формой, историей или возрастом.