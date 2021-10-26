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Статус памятника природы хотят присвоить редким новосибирским деревьям

Фото Статус памятника природы хотят присвоить редким новосибирским деревьям
Фото Статус памятника природы хотят присвоить редким новосибирским деревьям

Фото предоставлено мэрией Новосибирска

Уникальный вид березы – кривоствольная повислая – растер в Первомайском сквере. Это единственный экземпляр в Новосибирске, за которым установлено постоянное наблюдение. Береза может стать одним из деревьев, которым будет присвоен статус памятника природы.

Дерево было найдено при массовой заготовке берез для их высадки на Красном проспекте в 80-х годах прошлого века.

«Специалисты обратили внимание на уникальную березу. Ее сразу взяли для городского озеленения и, поскольку у нее неаллейная форма, высадили в пределах Первомайского сквера. Она создает акцент пейзажной группы. Второй экземпляр взяли в Центральный сибирский ботанический сад. Он растет рядом с оранжереями. Маточное дерево располагается у них. Именно с него можно срезать зеленые черенки и размножать эту декоративную форму», – рассказала начальник отдела сопровождения озеленения и благоустройства общественных пространств МКУ «Проектная дирекция ДКСиМП» Светлана Гижицкая.

Фото Статус памятника природы хотят присвоить редким новосибирским деревьям 2

Специалисты считают, что для этого вида шансы выжить в природе очеь низки. «Мы стараемся сохранить березу, потому что она создает необычный эффект, благодаря кривому стволу и шатровидной кроне. В таком виде деревья гораздо менее устойчивы к различным агрессивным факторам среды, поэтому для них требуется особое внимание, контроль и агротехнические мероприятия», – отметила Светлана Гижицкая.

Чтобы сохранить редкий экземпляр, для него были установлены дополнительные подпорки. Кроме того, в течение года проводилась подкормка минеральными удобрениями.

Средняя продолжительность жизни березы обычной формы составляет около 150 лет. Однако у кривоствольной березы в Первомайском сквере есть видимое поражение ствола. Эксперты полагают, что примерный максимальный возраст растения может достичь 70-80 лет.

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска совместно с подведомственными подразделениями после проведения инвентаризации всех зеленых насаждений в парках и скверах города внесут в единый реестр список деревьев, которым должен быть присвоен статус памятника природы. К ним относятся растения, которые отличаются особой формой, историей или возрастом.

 

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Автор:
Мария Белоногова
журналист

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