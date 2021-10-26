Судьбу можно изменить: «Читай-город» выбрал топ-5 книг по эзотерике в 2021 году

Фото предоставлено книжным магазином «Читай-город»

Мысль материальна, реальность субъективна, судьбу можно изменить: эзотерические книги всегда находят своих читателей, а в непростые времена внимание к ним объяснимо вырастает. Такие книги помогают задуматься над важными вещами, взять на себя ответственность за собственную жизнь и дарят веру в лучшее. Ведь это так важно, чтобы в тревожный момент кто-то сказал: «всё будет хорошо!».

Рейтинг продаж эзотерических книг с начала 2021 года по всей сети книжных магазинов «Читай-город» показывает: читатели стремятся к миру в душе; интересуются методами трансформации судьбы; пытаются разбудить силу рода и задумываются о жизни после смерти.

Главный бестселлер раздела эзотерики – книга, которая учит извлекать ценный урок из всего, что происходит в жизни. Это «Радикальное Прощение» Колина Типпинга, известного автора книг о саморазвитии и духовности. Первое издание вышло почти четверть века назад, но по сей день книга переиздаётся и пользуется спросом у читателей. Возможно, потому, что рассуждения об энергетических вибрациях души строятся на основе, что жизнь всегда подтверждает наши убеждения.

Также в топе продаж – пособие по раскрытию врождённого потенциала от хироманта Дмитрия Троицкого. «Пока-я-не-Я. Практическое руководство по трансформации судьбы» учит не только поискам предназначения – узоры на ладони, по убеждению автора, могут помочь с выбором профессии, построением отношений, финансами и творчеством.

Авторское учение таинственного Вадима Зеланда о том, как стать магом в собственной жизни, наделало шума ещё в 2004 году. Тогда свет увидела первая книга серии «Трансерфинг реальности: Ступень 1. Пространство вариантов» и до сих пор объединяет в своих рядах немало последователей. В основе техники заманчивая мысль, что будущее многовариантно, и человек, концентрируясь на определённых вещах, способен воплощать в реальности нужный.

Кларисса Эстес с бестселлером «Бегущая с волками: женский архетип в мифах и сказаниях», переведённым более чем на 25 языков, и сегодня на вершине рейтинга. Книга о женском архетипе, которая будет полезна и мужчинам, обращается к фольклору, расшифровывает метафоры из легенд и мифов, анализирует сказочные сюжеты так, будто события разворачиваются внутри психики. Получается завораживающе, немного пугает, но вместе с тем обнадёживает.

Замыкает пятёрку главных «магических» книг года смелое исследование гипнотерапевта Майкла Ньютона «Путешествия души». В основе книги – сеансы гипноза, участники которых описывают свои прежние воплощения и рассказывают о том, что ждёт нас за порогом неизведанного. Вывод автора звучит успокаивающе: «всё не так плохо, как нам представляли на протяжении многих тысячелетий различные религиозные учения».