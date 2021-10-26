Уровень антител, при которых вакцина от COVID-19 противопоказана: врачи объяснили, через сколько после «Спутника V» можно делать «Спутник Лайт»

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Уровень антител Минздрав РФ не считает показателем для отказа от вакцинации против коронавируса. Необходимость ревакцинации вычисляется только по сроку с момента первой прививки или заболевания COVID-19. Повторную прививку положено делать через полгода, раньше не стоит – считают некоторые специалисты.

Минздрав России рекомендует повторную вакцинацию от COVID-19 через шесть месяцев после первой прививки или после перенесённого ковида.

«Сейчас уровень антител не рассматривается как повод вакцинироваться или нет. Согласно актуальным рекомендациям Минздрава и Роспотребнадзора, смотрят только на сроки. Если человек переболел месяц назад – это одно дело. Тогда его можно не трогать. А если человек переболел полгода назад и более, ему категорически рекомендуют привиться, несмотря на уровень антител», – рассказал в интервью Сиб.фм инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков в интервью Сиб.фм.

«Нужна ли прививка тем, кто уже переболел коронавирусом? Да, если с момента болезни прошло более шести месяцев», – сообщает официальный сайт стопкоронавирус.рф.

Минздрав России вообще не рекомендует проводить исследование на антитела перед вакцинацией. В тестах разных производителей существенно различаются цифры показателей защитного уровня антител. Показатели антител в организме измеряют с помощью тест-систем Abbott Architect Quant II lgG, LIAISON XL Diasorin lgG, «Вектор-Бест» и т.д. Специалисты назвали Сиб.фм цифры, которые говорят о высоком уровне иммунитета. Однако врачи предупреждают: даже высокий уровень антител не гарантирует защиту от мутировавшего штамма «дельта».

Доктор биологических наук и вирусолог Сергей Нетёсов недавно в видеолекции пояснил уровни защиты в зависимости от показателей теста. Если уровень BAU/ml выше 140 – более 95 % вероятности, что иммунитет способен защитить человека от тяжёлой формы заболевания. Уточняется, что речь идёт о повторном заражении первоначальной «уханьской» разновидностью вируса. При BAU/ml от 140 до 1 700 вероятность защиты при заражении «уханьским» штаммов – 89 %. BAU/ml выше 2 200 свидетельствует о защите и от заражения вариантом «дельта». Если же уровень BAU/ml ниже 140 единиц, необходимо пройти ревакцинацию.

Для защиты от штамма «дельта» результат должен быть выше 1300 ед/мл при использовании теста на антитела Abbott Architect Quant II lgG. Если же вы выбрали тест LIAISON XL Diasorin lgG, то уровень антител для защиты от штамма «дельта» должен быть 120-130 ед/мл, рассказывала ранее на своём YouTube-канале вирусолог, научный сотрудник лаборатории биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ и Университета Миннесоты (США), кандидат биологических наук Маргарита Романенко.

«Запретного уровня» антител для прививки не существует, утверждает большинство специалистов. Но вакцинироваться чаще чем через полгода не рекомендует президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН, академик Валерий Черешнев.

«Перебарщивать» с ревакцинацией не стоит.

«Я уже слышу, что заявляют: «А я уже семь раз себе вакцину сделал. <...> Защита, я делаю все через три-четыре недели»,

– рассказал академик Черешнев в интервью ТАСС.

«[Ревакцинация] через шесть месяцев – минимальный срок, не чаще. Чем грозит частая вакцинация? Это тоже установлено классиками <...> – развивается иммунологический паралич», – предупреждает Черешнев.

Иммунологический паралич – состояние, когда организм не реагирует на возбудителей разных инфекций.



Делать прививку «Спутник Лайт» врачи советуют тем пациентам, у кого уже был иммунитет от COVID-19, но постепенно снизился: если люди переболели коронавирусом или вакцинировались полгода назад.

«Идеально «Лайт» подойдёт, если человек уже болел и через полгода хочет пройти вакцинацию. Если же раньше коронавирус его не касался, то лучше всё-таки выбрать «Спутник V»», – считает главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева. Ревакцинироваться «Спутником Лайт» можно после любой вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак», уточнила Ивлева.

Напоминаем, после какой вакцины чаще заболевают привитые от коронавируса.