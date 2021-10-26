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общество

В аптеках Новосибирска пропал «Формотерол» для лечения лёгких

Фото В аптеках Новосибирска пропал «Формотерол» для лечения лёгких
Фото В аптеках Новосибирска пропал «Формотерол» для лечения лёгких

Фото pixabay.com

Жители Новосибирска заметили, что в городских аптеках стало невозможно купить препараты, содержащие формотерол — бронхолитик, применяемый для лечения бронхиальной астмы и других обструктивных заболеваний лёгких.

В аптеках Новосибирска стало невозможно приобрести препараты, содержащие действующее вещество формотерол. Это бронхолитик, который применяется для лечения бронхиальной астмы и других обструктивных заболеваний лёгких.

«Уже почти месяц такая ситуация. Если в какой аптеке появляется пара упаковок — их сразу же раскупают», — пишет сайт «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на одного из горожан.

В аптечных сетях подтверждают, что дефицит существует. На складах препаратов тоже нет, когда появится — неизвестно.

В министерстве здравоохранения Новосибирской области пояснили, что отслеживание наличия лекарственных препаратов в коммерческих и муниципальных аптеках в компетенцию ведомства не входит.

«На складе Новосибоблфарма для обеспечения льготных категорий граждан в настоящее время есть запас лекарственных препаратов с данным действующим веществом на сумму более 2,1 миллиона рублей. А также запас комбинированных лекарственных препаратов, в состав которых входит данное лекарственное вещество», — уточнили в министерстве.

Напомним, прошлой осенью новосибирцы жаловались, что из городских аптек пропали антибиотики. Ситуацию лично комментировал министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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