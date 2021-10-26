В Минпромторге подтвердили дефицит лекарства для лёгких «Формотерол» в Новосибирске

Фото архив Сиб.фм

В правительстве Новосибирской области заявили, что с поставками «Формотерола», который используется при лечении бронхиальной астмы, возникли проблемы, и посоветовали горожанам обратить внимание не аналоги.

Сотрудники регионального министерства промышленности и торговли назвали причину с перебоями поставок «Формотерола» в Новосибирск. Ранее СМИ со ссылкой на жителей города сообщили, что препарат исчез из новосибирских аптек: лекарство появляется в малом количестве и раскупается в течение считанных минут. Такая ситуация сохраняется уже около месяца. В аптечных сетях журналистам подтвердили дефицит «Формотерола» – препарата нет даже на складах.

«По предварительной информации, трудности связаны с перебоями поставок в Россию сырья для изготовления данного препарата», – заявили в Минпромторге, комментируя сложившуюся ситуацию.

При этом в ведомстве подчеркнули, что в настоящее время горожанам доступны аналоги «Формотерола», которые также содержат действующее вещество формотел, которое применяется при лечении обструктивных заболеваний лёгких.

Сотрудники Минпромторга в настоящее время занимаются мониторингом наличия препарата в новосибирских аптеках. Также они направили запросы производителям лекарства с просьбой прокомментировать проблемы с поставками препарата в Новосибирскую область.

Напомним, прошлой осенью новосибирцы жаловались, что из городских аптек пропали антибиотики.