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В Новосибирске вводят новые ограничения из-за COVID-19 – прямая онлайн-трансляция

Фото В Новосибирске вводят новые ограничения из-за COVID-19 – прямая онлайн-трансляция
Фото В Новосибирске вводят новые ограничения из-за COVID-19 – прямая онлайн-трансляция

Фото Густаво Зырянова

Первый замгубернатора Новосибирской области Юрий Петухов на брифинге 26 октября объявит о дополнительных мерах противодействия коронавирусу в регионе. Сиб.фм будет вести прямую трансляцию из правительства. Начнётся она в 15:00.

В минувший понедельник, 25 октября, глава управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов сообщил, что ведомство направило губернатору Андрею Травникову предложения о введении дополнительных ограничений по COVID-19. Количество заболевших коронавирусом в регионе растёт пятую неделю подряд, отметил он.

26 октября в областном правительстве пройдёт брифинг о дополнительных мерах противодействия инфекции. Первый замгубернатора Юрий Петухов объявит, какие новые ограничения установят в регионе, чтобы остановить процесс заражения.

Мероприятие начнётся в 15:00. Сиб.фм будет вести прямую трансляцию, которая будет доступна на сайте, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Напомним, глава Новосибирской области заявил, что нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября не должны превратиться в неконтролируемые каникулы для детей и взрослых, в связи с этим властям придётся усилить ограничения.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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