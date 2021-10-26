В Новосибирской области с 30 октября приостановили работу общепита с 23 часов до 6 утра

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области вводят дополнительные меры безопасности из-за ухудшения эпидситуации.

В Новосибирской области на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября приостановили работу общепита. В указанный период предприятия будут работать в новом режиме. О дополнительных мерах противодействия распространению COVID-19 рассказал первый заместитель губернатора Юрий Петухов на брифинге в правительстве 26 октября.

Как сообщил первый замгубернатора, в Новосибирской области на период с 30 октября по 7 ноября приостанавливается оказание услуг общественного питания. Теперь предприятия будут закрыты с 23:00 до 6:00.

«Приостанавливается оказание услуг общественного питания в период с 23 часов до 6 утра. За исключением услуг по доставке заказов, обслуживания на вынос, при организации питания в гостиницах, а также на территории аэропортов, железнодорожных вокзалов, автовокзалов, автостанций и автозаправочных станций», – уточнил Петухов.

В ходе брифинга первый замгубернатора также отметил, что в Новосибирской области могут вводить новые меры по противодействию распространению COVID-19. Решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе, а также от процента вакцинированных.

Напомним, Сиб.фм ведёт прямую трансляцию брифинга в правительстве. Посмотреть её можно по ссылке.