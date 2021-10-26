В Санкт-Петербурге охранник напал на 15-летнего подростка за фото продуктов в магазине

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В Ленобласти полиция задержала охранника, который избил подростка за фотографии якобы просроченных продуктов.

В Петербурге охранник одного из продуктовых магазинов избил 15-летнего подростка, который фотографировал продукты. По предварительной версии, молодой посетитель хотел снять просроченные товары на полках, пишет сайт Online47.

Инцидент произошёл в воскресенье, 24 октября, в торговой точке на проспекте Космонавтов. Полиция получила информацию о том, что некий молодой человек пытался сделать снимки якобы просроченных продуктов. Однако его заметил 28-летний охранник предприятия – гражданин другого государства. Отреагировал на действия подростка мужчина очень радикально, избив посетителя.

Однако подросток не растерялся и написал заявление в полицию. В заявлении он указал, что 24 октября коло 14:00 его в продуктовом магазине избил охранник. Последнего полицейские вскоре задержали.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержан 28-летний гражданин зарубежного государства. Полиция проводит проверку по факту данного конфликта», – рассказали журналистам в полиции.

Напомним, ранее в Новосибирске неизвестный жестоко избил покупателя у кассы в «Пятёрочке». Пострадавший написал заявление в полицию, он уверен, что это был такой отвлекающий манёвр, чтобы ограбить супермаркет.