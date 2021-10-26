Выходные после вакцинации: Путин разрешил брать больничный тем, кто сделает прививку от коронавируса

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Работающие россияне после прививки от COVID-19 теперь могут официально взять два выходных дня на восстановление с сохранением заработной платы. Решение об этом принял президент РФ Владимир Путин.

После вакцинации от коронавируса работающие россияне теперь могут уйти на два выходных и при этом не потерять в заработной плате. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о нерабочих днях для привитых.

«После прививки у определённого количества людей может приподняться температура, у меня это было после второй прививки. В принципе, два дня посидеть дома — это только на пользу пойдёт. Надо просто посмотреть, как использовать этот механизм, если его можно пошире применять», — сказал глава государства на совещании с членами правительства 20 октября.

При этом Путин подчеркнул, что заработная плата за сотрудниками должна быть сохранена.

Кто должен оплачивать выходные, пока непонятно: работодатель или Фонд социального страхования РФ. Остаются открытыми и некоторые другие вопросы, например, как документально будут оформляться нерабочие дни и какие именно дни будут предоставлены для отдыха.

Напомним, что похожий механизм уже действует для прохождения диспансеризации — работник может взять один или два дня дополнительных выходных на обследование, за которые получает средний заработок. Такова норма Трудового кодекса РФ.