2 выходных после вакцинации: оплатят ли больничный из-за прививки от коронавируса

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Президент РФ Владимир Путин дал добро россиянам на два дополнительных оплаченных выходных дня для вакцинации от COVID-19. Однако механизм предоставления этих выходных ещё не разработан. Но можно оформить больничный лист после прививки, если человек почувствовал недомогание.

Владимир Путин поддержал предложение предоставить два выходных дня работникам для прохождения вакцинации на совещании 20 октября 2021 года. «Два дня посидеть дома – это только на пользу пойдёт. Подчеркну, с сохранением за работниками заработной платы», – сказал президент Путин, отметив, что у многих людей после прививки поднимается температура.

Но пока нет информации, будут ли новые выходные на вакцинацию введены поправкой в Трудовой кодекс РФ или в виде отдельного нормативного акта. Должен быть прописан порядок: кто будет оплачивать 2 выходных дня на вакцинацию – работодатель или ФСС; как будут предоставляться выходные дни – по 2 на каждую прививку или по 1 для каждого этапа вакцинации; как работнику оформлять заявление на имя работодателя, подтверждать факт прохождения вакцинации.

Аналогичные правила уже действуют для прохождения диспансеризации. Чтобы получить освобождение от работы, сотрудник пишет на имя руководителя организации заявление. В нём просит работодателя предоставить оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации и указывает определённую дату. На основании заявления издаётся приказ. Работодатели платят за дни диспансеризации средний заработок – это норма Трудового кодекса РФ.

Пока механизм предоставления выходных не оформлен, россияне, столкнувшиеся с осложнениями после вакцинации от коронавируса, такими как лихорадка, слабость или аллергические реакции, имеют право оформить лист временной нетрудоспособности.

«Порядок действий сотрудников и работодателей при любой вакцинации общий. Если корпоративная политика не устанавливает, что работник, сделавший прививку, может рассчитывать на дополнительный выходной, то при возникновении побочных эффектов следует обратиться в медучреждение, чтобы оформить листок временной нетрудоспособности», – уточнили в Минтруде РФ. Больничные, которые оформят после того, как сотрудник сделает прививки от коронавируса, нужно будет оплачивать, и передавать сведения по ним в ФСС.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, как будут оплачены нерабочие дни во время «ковидных каникул», объявленных в России с 30 октября по 7 ноября 2021 года.