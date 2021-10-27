Аналитик Николаев: продажа залогового жилья практически не отражается на рынке недвижимости

Фото Густаво Зырянова

Доля залоговых квартир в общем объёме продаж составляет менее 0,25 %, такой показатель почти не влияет на рынок недвижимости, отметил независимый аналитик Сергей Николаев.

Подразделение Сбера Portal DA, специализирующееся на реализации залогового имущества, зафиксировало 1,5-кратный денежный рост продаж залогового жилья. С учётом увеличения стоимости квадратного метра в площадях продажи увеличились в 1,25 раза.

Если проанализировать результаты в абсолютных цифрах, то в крупнейшем российском банке за три квартала было проведено менее 2 тыс. сделок по продаже залогового имущества, уточнил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. Это при том, что практически по всем позициям, связанным с ипотечным кредитованием, Сбер занимает не менее 50 % национального рынка, а по отдельным — больше 60 %.

Суммарное количество сделок по залоговым квартирам за январь – сентябрь 2021 года не превышает по стране 4-5 тыс., а общий объём сделок по жилой недвижимости больше 2 млн.

По оценке «ДОМ.РФ», только за первые шесть месяцев физлица заключили 1,6 млн сделок с жильём, из которых 800 тыс. с использованием ипотеки. Продажа новостроек по ДДУ за тот же период выросла на 53 % — с 267 до 409 тыс., отметил эксперт.

«Доля залоговых квартир составляет в общем объёме продаж менее 0,25 процента, но продаются они, по данным Portal DA, на 10-20 процентов дешевле сопоставимых по характеристикам рыночных объектов», — констатировал Николаев.

В Госдуме рассматривали вопрос о том, что действующий механизм реализации жилья, которое находится в залоге у банка, выглядит для граждан весьма невыгодно. В перспективе россиянам могут разрешить самостоятельно продавать заложенное имущество.

Напомним, Николаев постоянно следит за ситуацией на рынке недвижимости в Новосибирской области и в России в целом. Ранее он говорил о том, что жильё в ипотеку в Новосибирске в 2022 году может стать менее доступным, чем до пандемии.