Авито Работа: за время пандемии коронавируса «удалёнка» стала главным трендом рынка труда

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Работу в дистанционном и гибридном форматах положительно оценили многие работодатели и работники

Как сообщила в ходе экстренного круглого стола «Что будет с бизнесом из-за новых антиковидных каникул», прошедшего 27 октября в пресс-центре медиахолдинга «Сиб.фм», региональный представитель Авито Работы в СФО Екатерина Салостий, «переход на новый формат работы был достаточно сложным процессом для компаний, но в итоге работу в дистанционном и гибридном форматах положительно оценили многие работодатели и работники, в том числе производственные предприятия».

По подсчётам эксперта, число рабочих мест с удалённым форматом в Новосибирске в последние два года стабильно растёт. Так, в октябре 2020-го работодатели разместили на 88% больше вакансий с «удалёнкой», чем в октябре 2019-го, в этом году – ещё на 94% больше. А за два года количество таких предложений выросло в 3,7 раза (266%). Эта тенденция схожа с общероссийской статистикой. Для сравнения: рост числа вакансий за год по России в 2020 году составил 77%, в 2021 году – 145%, за два года – 333%.

«Соискатели также всё чаще рассматривают возможность работать удалённо как одно из преимуществ при выборе трудоустройства, – рассказала Екатерина Салостий. – Активность сибиряков в отношении предложений с «удалёнкой» ежегодно увеличивается, заметно опережая темпы роста числа таких вакансий. В 2020-ом соискатели интересовались дистанционной работой в три раза чаще, чем в 2019-ом (201%). В этом году их активность выросла примерно так же – на 185%. И за два года произошёл рост более чем в восемь раз (758%). В сравнении с общероссийской динамикой новосибирцы проявляют больший интерес к «удалёнке»: по России активность соискателей в 2020 году выросла на 149%, в 2021 – на 128%, за два года – на 468%».

В пятёрке лидеров среди отраслей с наибольшей долей вакансий с удалённым графиком в Новосибирске Екатерина Салостий назвала следующие группы профессий: «Страхование» (23%), «IT, интернет, телеком» (18%), «Банки, инвестиции» (17%), «Консультирование» (16%), «Управление персоналом» (13%).

Эксперт отметила и ещё одну тенденцию. По её наблюдениям, некоторые предпочитают работе в штате фриланс и оказывают услуги частным лицам или организациям. По данным опроса, недавно проведенного экспертами Авито и Data Insight, почти ¾ российских интернет-пользователей заказывали онлайн не только все необходимые товары, но и успешно находили в интернете мастеров для решения самых разных задач. Больше половины делают это регулярно.

В Новосибирске, по словам Екатерины Салостий, за последние два года доля сообщений об оказании услуг онлайн выросла в 2,5 раза. Самое большое число таких объявлений (почти половина всех предложений) сосредоточено в разделе «Обучение, курсы», на втором месте – «Красота и здоровье» (15%), где размещают свои объявления психологи, готовые проводить консультации удаленно. На третьем месте (9%) сфера деловых услуг (бухгалтерия, юридическое сопровождение, переводы и написание текстов).