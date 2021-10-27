Бессимптомный коронавирус: нужно ли делать прививку при высоких антителах для QR-кода

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм
Уровень антител Минздрав РФ не считает уважительной причиной для отказа от вакцинации против коронавируса. Медики ориентируются на сроки. Прививку рекомендуется делать через полгода после перенесённого COVID-19. Но QR-код переболевшего дадут, только если диагноз документально подтверждён в медучреждении.
«Сертификат с QR-кодом о вакцинации появляется [в личном кабинете] после получения финальной дозы вакцины. Сертификат с QR-кодом о перенесённом заболевании – если диагноз COVID-19 подтверждён документально», – предупреждает портал «Госуслуги». То есть сертификат с QR-кодом переболевшего можно получить, только если врачи в поликлинике поставили диагноз COVID-19, и это занесено в медицинские документы.
Если пациент не обращался в поликлинику, или у него в медицинской карточке указан другой диагноз – QR-код ему не придёт.
Справка на бумажном носителе, подтверждающая, что гражданин перенёс COVID-19 и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, равноценна QR-коду переболевшего.
Минздрав России рекомендует повторную вакцинацию от COVID-19 через шесть месяцев после первой прививки или после перенесённого ковида и не рекомендует проводить исследование на антитела перед вакцинацией. «Сейчас уровень антител не рассматривается как повод вакцинироваться или нет. Согласно актуальным рекомендациям Минздрава и Роспотребнадзора, смотрят только на сроки. Если человек переболел месяц назад – это одно дело. Тогда его можно не трогать.
А если человек переболел полгода назад и более, ему категорически рекомендуют привиться, несмотря на уровень антител»,
– рассказал в интервью Сиб.фм инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро- Сибирь» Андрей Поздняков в интервью Сиб.фм.
«Нужна ли прививка тем, кто уже переболел коронавирусом? Да, если с момента болезни прошло более шести месяцев», – утверждает официальный сайт стопкоронавирус.рф.
«Запретного уровня» антител для прививки не существует, утверждает большинство специалистов. В тестах разных производителей существенно различаются цифры показателей защитного уровня антител.
Доктор биологических наук и вирусолог Сергей Нетёсов недавно в видеолекции пояснил уровни защиты в зависимости от показателей теста. Если уровень BAU/ml выше 140 – более 95 % вероятности, что иммунитет способен защитить человека от тяжёлой формы заболевания. Уточняется, что речь идёт о повторном заражении первоначальной «уханьской» разновидностью вируса. При BAU/ml от 140 до 1 700 вероятность защиты при заражении «уханьским» штаммом – 89 %. BAU/ml выше 2 200 свидетельствует о защите и от заражения вариантом «дельта». Если же уровень BAU/ml ниже 140 единиц, необходимо пройти ревакцинацию.
Делать прививку «Спутник Лайт» врачи советуют тем пациентам, у кого уже был иммунитет от COVID-19, но постепенно снизился: если люди переболели коронавирусом или вакцинировались полгода назад. «Идеально «Лайт» подойдёт, если человек уже болел и через полгода хочет пройти вакцинацию. Если же раньше коронавирус его не касался, то лучше всё-таки выбрать «Спутник V»», – считает главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева.
Напоминаем, Сиб.фм ранее рассказывал, какие показатели разных тестов на коронавирус врачи называли защитным уровнем.
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