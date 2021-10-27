Четвёртая волна COVID-19 в Новосибирске: хватит ли коек больным и вакцины всем желающим – прямой эфир с замминистра здравоохранения Еленой Аксёновой

Фото с сайта правительства Новосибирской области

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова расскажет о ходе вакцинации в регионе и ситуации в ковидных госпиталях. Прямой эфир начнётся 28 октября в 14:00.

В Новосибирской области 27 октября зафиксировано рекордное с начала пандемии количество заболевших коронавирусом – COVID-19 за сутки подтвердился у 319 человек, 11 пациентов скончались.

О том, достаточно ли в инфекционных стационарах региона свободных коек для больных коронавирусом, кто тяжелее переносит COVID-19, как часто в ковидные госпитали попадают привитые новосибирцы и достаточно ли в Новосибирске вакцины, в интервью журналистам информационного холдинга Сибфм.групп расскажет заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.

Встреча с представителями холдинга состоится 28 октября, начало в 14:00.

«Интервью с заместителем министра по ситуации с коронавирусом будет транслироваться на сайте Сиб.фм и в группах издания в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Зрители онлайна могут также задать свои вопросы спикеру», – сообщил представитель Сибфм.групп.

Вопросы Елене Аксёновой можно оставлять в комментариях к этой новости.