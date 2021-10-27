Рекордные 319 случаев COVID-19 зарегистрированы за сутки в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова

За последние сутки в Новосибирской области зарегистрировали 319 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Это рекорд за весь период пандемии. В общей сложности в регионе теперь насчитывается 69 599 заражений.

Оперативный штаб обновил данные по COVID-19 в Новосибирской области, за сутки зарегистрировали 319 новых случаев — это рекорд с начала пандемии. Всего в регионе теперь насчитывается 69 599 заражений, в том числе 6 605 среди детей.

Статистика по смертности такова: в минувшие 24 часа скончались 11 пациентов, среди которых четверо мужчин в возрасте от 63 до 80 лет и семь женщин (им было от 58 до 75 лет). В общей сложности умерли 3 324 заболевших.



В местные инфекционные стационары с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него поступили 3 279 человек, среди них 42 ребёнка.



В отделениях реанимации находятся 297 больных, из которых 56 подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, в связи с подъёмом заболеваемости власти усилили в регионе антиковидные меры. В частности, ограничили работу заведений общепита в ночное время и допуск на массовые мероприятия с количеством участников от 100 человек. С полным перечнем нововведений можно ознакомиться по ссылке.