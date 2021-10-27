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Холод и сильный ветер до 20 м/с ожидаются в Новосибирске до 29 октября

Фото Холод и сильный ветер до 20 м/с ожидаются в Новосибирске до 29 октября
Фото Холод и сильный ветер до 20 м/с ожидаются в Новосибирске до 29 октября

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

МЧС предупредило жителей Новосибирска о сильном ветре до 20 м/с.

В Новосибирскую область вернулась холодная погода со штормовым ветром. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 20 м/с, а региональное МЧС предупреждает о риске возникновения опасных ситуаций.

Как сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре, в Новосибирске вплоть до 29 октября ожидаются прохладная погода и порывы ветра до 18-20 м/с. По ночам температура воздуха понизится до -10 градусов.

Также о риске различных происшествий предупредили в МЧС: возможны повреждения линий связи и электропередачи, падение слабо закреплённых конструкций, срыв кровли со зданий и сооружений. Всё это может спровоцировать нарушения в работе ЖКХ, энергии, связей. Кроме того, могут участиться случаи травматизма или ДТП. Также высок риск возникновения ландшафтных пожаров из-за сильного ветра.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону опубликовали небольшой перечень с рекомендациями по безопасному поведению при сильном ветре. В первую очередь спасатели советуют воздержаться от поездок на личном транспорте, аккуратно переезжать через автотрассы.

По необходимости лучше оставаться дома и закрыть окна. На улице не приближаться к деревьям и к сооружениям опасного риска (мостам, линиям электропередач, трубопроводам и так далее).

Напомним, ранее синоптики предупредили жителей Новосибирска о заморозках со снегом в октябре.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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