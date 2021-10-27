Как получить QR-код без прививки: пустят ли в кафе и кинотеатры со справкой об антителах к COVID-19

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

QR-код без прививки выдают россиянам, переболевшим COVID-19. Если QR-код нужен срочно – можно сделать ПЦР-тест на коронавирус, но он действует лишь 72 часа. Справка об антителах к COVID-19 не считается официальным документом. В Новосибирской области даже после введения системы QR-кодов 30 октября вход в кафе и рестораны будет свободным.

Приобретение, хранение либо использование заведомо поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса карается уголовным наказанием до одного года лишения свободы, предупреждает сайт стопкоронавирус.рф. СМИ сообщают об уголовных делах на медиков, торговавших QR-кодами. Но уголовное преследование грозит и их приобретателям.

Легальные QR-коды получают россияне, вакцинированные или переболевшие COVID-19. «Сертификат с QR-кодом о вакцинации появляется [в личном кабинете] после получения финальной дозы вакцины.

Сертификат с QR-кодом о перенесённом заболевании – если диагноз COVID-19 подтверждён документально»,

– предупреждает портал «Госуслуги». То есть сертификат с QR-кодом переболевшего можно получить, только если врачи в поликлинике поставили диагноз COVID-19, и это занесено в медицинские документы.

Справка на бумажном носителе, подтверждающая, что гражданин перенёс COVID-19 и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, равноценна QR-коду переболевшего.

Если QR-код нужен срочно, а прививку делать не хочется — можно сделать ПЦР-тест на коронавирус, но он действителен очень короткое время.

QR-коды действуют разное время в зависимости от того, что он подтверждает:

вакцинацию – 1 год;

перенесённый COVID-19 – полгода;

результаты ПЦР-теста – 72 часа.

После теста QR-код будет напечатан на бланке анализа, который выдают в лаборатории.

Справка об уровне антител к коронавирусу не считается подтверждающим документом и не приравнивается к QR-коду вакцинированного или переболевшего ковидом, предупредил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, отвечая на вопросы журналистов 13 октября.

Предприятия питания – кафе, рестораны, столовые – на территории Новосибирской области продолжат обслуживать клиентов без предъявления ими QR-кодов вакцинации в Новосибирской области и после 30 октября 2021 года. То же касается магазинов, торгующих предметами первой необходимости, медучреждений. Предприятия, оказывающие услуги в сфере спорта, развлечений и культуры, будут обслуживать посетителей только по предъявлении ими подтверждения о вакцинации от COVID-19 или перенесённом заболевании. В их число попадают кинотеатры, театры и концертные залы.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, как получить справку о медотводе от прививки даже при обязательной вакцинации.