Новосибирский депутат Антонов объяснил выход из фракции ЛДПР в горсовете

Фото Ростислава Антонова

Депутат Ростислав Антонов объяснил, почему решил покинуть состав фракции ЛДПР в горсовете Новосибирска. По его словам, это связано с «Гражданским патрулём».

Депутаты Ростислав Антонов и Ирина Беспечная вышли из состава фракции ЛДПР в городском совете Новосибирска. При этом Беспечная присоединилась к фракции «Единая Россия», а Антонов, как выяснилось, снова стал независимым парламентарием. Как и почему это случилось, он лично объяснил сайту «BFM-Новосибирск».

«‎Ко мне перед прошлой сессией обратились депутаты с просьбой помочь им сохранить фракцию, так как о планах перехода депутата в «Единую Россию» было известно уже тогда. Я согласился, так как считал и считаю, что фракция ЛДПР горсовету необходима. Ну и работать с командой из пяти депутатов эффективнее, чем одному», — пояснил парламентарий.

Однако выяснилось, что у ЛДПР очень сложная процедура согласования любых публичных высказываний, обращений в госорганы и так далее, продолжил Антонов. Причём соблюдать её должны даже те, кто в партии не состоит.

«‎Если бы я согласился на такие условия (которые при моём вступлении не озвучивались), это сделало бы невозможным работу «‎Гражданского патруля». А «Гражданский патруль» для меня куда важнее, чем ЛДПР, при всём уважении», — подчеркнул депутат.

Встречное предложение изменить систему управления фракцией понимания не встретило, добавил Антонов. В результате было решено продолжить взаимодействие в рамках совета депутатов.

Напомним, что после ухода Антонова и Беспечной фракция ЛДПР в горсовете Новосибирска распалась. Партию там теперь представляют всего четыре человека. Во фракции партии «Единая Россия» теперь насчитывается 28 членов.