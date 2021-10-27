Новосибирский ресторатор спрогнозировал рост незаконных вечеринок из-за новых ограничений по COVID-19

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Введённый в Новосибирской области запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время с 30 октября по 7 ноября может вызвать увеличение числа незаконных мероприятий, считает операционный директор одной из сетей караоке-баров.

Власти Новосибирской области усилили ограничения по COVID-19 на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В частности, ввели запрет на работу заведений общественного питания в ночное время — с 23:00 до 06:00. Это было сделано для минимизации контактов между людьми.

По мнению операционного директора сети караоке-баров Cacao Lounge Project Руслана Махова, такая мера может спровоцировать обратный эффект и вызвать рост числа подпольных мероприятий.

«Они были и ранее, когда в регионе вводили аналогичные ограничения. Думаю, что уже сейчас можно забронировать место на какое-либо мероприятие», — рассказал Махов в комментарии «РБK-Новосибирск».

Ресторатор также отметил, что сомневается, что запрет позволит достичь необходимых показателей по вакцинации от COVID-19, а выручка заведений общепита при этом резко упадёт, во многих точках пройдут сокращения.



Напомним, о том, что кафе и рестораны в Новосибирской области с 30 октября не смогут работать ночью, накануне объявил первый замгубернатора Юрий Петухов. Также он перечислил ещё ряд новых ограничений. Со всеми можно ознакомиться в постановлении, опубликованном на сайте правительства.