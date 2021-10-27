Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Новосибирцам рассказали об оплате нерабочих дней в ноябре

Фото Новосибирцам рассказали об оплате нерабочих дней в ноябре
Фото Новосибирцам рассказали об оплате нерабочих дней в ноябре

Фото Сиб.фм

В Новосибирске рассказали, как будут оплачиваться нерабочие дни во время «коронавирусных каникул».

Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября никак не должны повлиять на размер заработной платы жителей Новосибирска. Об этом в эфире программы «Вести Новосибирск» заявил министр промышленности и торговли Андрей Гончаров.

Глава министерства также отметил, что в «коронавирусные каникулы» организациям придётся выстраивать рабочие процессы таким образом, чтобы обеспечить деятельность предприятий при минимуме вышедших на работу сотрудников. При этом, по его словам, на рабочих местах должны быть соблюдены все меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

Гончаров добавил, что новосибирские предприниматели лояльно относятся ко всеобщей вакцинации. Вопросы у бизнесменов возникают о мерах, которые можно применять к отказникам от прививок, согласно трудовому законодательству.

Напомним, ранее в Новосибирской области были введены дополнительные ограничения с 30 октября. С этого периода в регионе полностью закроют аквапарк и крытые павильоны зоопарка. Изменится график работы общепита – он будет закрыт с 23:00 до 6:00. Также вводятся QR-коды для посещения ряда мест и мероприятий.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Павел Тиунов

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22636
Появились подробности гибели мужчины и женщины у высотки на Челюскинцев в Новосибирске
15621
Появилось видео падения пары из окна элитного дома на Челюскинцев в Новосибирске
8948
Локдаун в Новосибирске: какие ограничения ждут жителей в ноябре 2021 года
8923
Инфекционист Поздняков объяснил рост заболеваемости COVID-19 среди детей
8658
Новосибирец получил 13 лет колонии за убийство случайного прохожего
7977
Путин ввёл новые коронавирусные ограничения
7289
Вкусовые сосочки и сосна в подарок – вспоминаем самые скандальные рекламы в Новосибирске