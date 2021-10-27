Новосибирцам рассказали об оплате нерабочих дней в ноябре

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В Новосибирске рассказали, как будут оплачиваться нерабочие дни во время «коронавирусных каникул».

Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября никак не должны повлиять на размер заработной платы жителей Новосибирска. Об этом в эфире программы «Вести Новосибирск» заявил министр промышленности и торговли Андрей Гончаров.

Глава министерства также отметил, что в «коронавирусные каникулы» организациям придётся выстраивать рабочие процессы таким образом, чтобы обеспечить деятельность предприятий при минимуме вышедших на работу сотрудников. При этом, по его словам, на рабочих местах должны быть соблюдены все меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

Гончаров добавил, что новосибирские предприниматели лояльно относятся ко всеобщей вакцинации. Вопросы у бизнесменов возникают о мерах, которые можно применять к отказникам от прививок, согласно трудовому законодательству.

Напомним, ранее в Новосибирской области были введены дополнительные ограничения с 30 октября. С этого периода в регионе полностью закроют аквапарк и крытые павильоны зоопарка. Изменится график работы общепита – он будет закрыт с 23:00 до 6:00. Также вводятся QR-коды для посещения ряда мест и мероприятий.