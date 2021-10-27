Первые итоги нацпроекта «Образование»-2021 в регионе: 43 тысячи новых мест допобразования, 105 «Точек роста»

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В Новосибирской области в 2021 году на реализацию национального проекта «Образование» предусмотрено более 3,3 млрд рублей. В рамках нацпроекта в текущем году в регионе уже создано 105 центров образования «Точка роста», отремонтировано 6 школьных спортивных залов, открыто свыше 43 тысяч дополнительных мест дополнительного образования, ведётся строительство новых школ.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук 26 октября в ходе пресс-конференции подвёл предварительные итоги реализации национального проекта «Образование» в регионе в 2021 году.

«Всего в регионе на реализацию нацпроекта в 2021 году направлено 3,3 миллиарда рублей, из которых 700 миллионов рублей – средства регионального бюджета. В рамках нацпроекта реализовывались задачи, касающиеся разных спектров образовательной деятельности. Так, в рамках регионального проекта «Современная школа» как в прошлом, так и в этом году велось строительство новых объектов образования. В 2020 году были введены школы на 1100 мест в Кировском районе Новосибирска, а также пристройка на 535 мест к лицею № 130 в Советском районе Новосибирска. Начато строительство гимназии № 3, которое планируется завершить в следующем году. Также в рамках нацпроекта строится школа в посёлке Верх-Тула в Новосибирском районе, с завершением в 2022 году», – рассказал Сергей Федорчук.

В рамках проекта «Современная школа» в текущем году отремонтировано 6 школьных спортивных залов и создано 105 центров образования «Точка роста». В последующие 2022 и 2023 годы ежегодно планируется открывать также по 105 «Точек роста». «В общей сложности за 4 года мы откроем 357 «Точек роста», которые нам позволят развивать направления дополнительного образования, проводить уроки естественно-научного цикла, это особенно важно для отдалённых школ сельских территорий, – подчеркнул министр. – Совместно с муниципалитетами в рамках нацпроекта мы запускаем проект «Сетевой учитель», когда педагоги из лучших школ с использованием дистанционных технологий будут заниматься преподавательской деятельностью в тех школах, где существуют вакансии по определённым предметным областям».

Продолжается реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда», основная задача которого – обеспечение школ современной компьютерной техникой и оборудованием. В 2021 году в данном проекте участвует 241 образовательная организация региона. Открылся второй центр цифрового образования детей «IT-куб» – на базе Гимназии № 6 «Горностай». Первый был открыт в прошлом году на базе Гимназии № 17 г. Новосибирска.

С прошлого года заработал региональный центр по работе с одарёнными детьми «Альтаир», в этом году на базе НГТУ открылся областной «Кванториум» – сейчас там идёт набор ребят и формируется расписание занятий.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» открыто свыше 43 тысяч дополнительных мест дополнительного образования детей при различных образовательных организациях. Как прокомментировал Сергей Федорчук, в допобразовании средства идут за каждым ребёнком, через систему в «Навигаторе дополнительного образования детей Новосибирской области» можно увидеть, сколько детей получили сертификат, и сколько детей зарегистрировались в тех или иных учреждениях для получения дополнительного образования.

Говоря о проектах, стартующих на рубеже текущего и следующего годов, министр отметил, что Новосибирская область вошла в государственную программу по строительству школ на условиях государственно-частного партнёрства. Наш регион получил возможность построить 7 школ в 2022–2023 году на территории г. Новосибирска и двух школ – на территории Новосибирского района. Это позволит создать дополнительно порядка 9 тысяч мест для школьников в тех районах областного центра, где строятся новые микрорайоны. Также стартовала программа на 2022–2026 годы по капитальному ремонту школ. Региону подтвердили заявку на 14 объектов. Общий объём финансирования составит порядка 541 млн рублей средств консолидированного бюджета.

Реализация нацпроекта «Образование» на территории региона находится на контроле правительства региона.

Для справки: Национальный проект «Образование» реализуется в России в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В Новосибирской области в рамках нацпроекта реализуются 10 региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность», «Экспорт образования», «Социальные лифты».

Главные цели – вхождение страны в десятку сильнейших мировых держав в сфере образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности.

Дополнительная информация о реализации нацпроекта «Образование» в Новосибирской области представлена на сайте министерства образования региона.

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте национальные проекты.рф.