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Полный список ограничений по COVID-19 в Новосибирске с 30 октября

Фото Полный список ограничений по COVID-19 в Новосибирске с 30 октября
Фото Полный список ограничений по COVID-19 в Новосибирске с 30 октября

Фото Густаво Зырянова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 26 октября подписал постановление о введении в регионе с 30 октября дополнительных ограничений из-за коронавируса. Сиб.фм публикует полный перечень новых мер.

Власти Новосибирской области усилили меры противодействия коронавирусу. В минувший вторник, 26 октября, губернатор Андрей Травников подписал Постановление № 437-п о введении дополнительных ограничений. Ниже они указаны по пунктам:

  • дни с 30 октября по 7 ноября в Новосибирской области объявляются нерабочими;
  • посещение аквапарка и закрытых павильонов зоопарка запрещается;
  • заведения общественного питания, за исключением тех, что находятся на территории аэропорта, железнодорожных или автовокзалов, а также автостанций, автокасс и автозаправок, прекращают работу ночью (с 23:00 до 06:00). Исключение: доставка заказов, обслуживание на вынос;
  • допуск на спортивные и культурные мероприятия с участием от 100 человек ограничивается (подробнее об этом будет сказано после перечня);
  • работодателям рекомендуется перевести непривитых от COVID-19 сотрудников в возрасте от 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями на дистанционный формат работы, а также обеспечить тем, кто вакцинировался, двухдневный отдых с сохранением заработной платы.

Подробнее о новом порядке посещения массовых мероприятий. Если посетителей 100 или больше, то впустят только тех, у кого есть:

  • действующий QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против коронавируса или то, что инфекция была перенесена в последние 6 месяцев;
  • сертификат о прививке от COVID-19 на бумажном носителе;
  • отрицательный результат лабораторного теста на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), действительного в течение 72 часов со дня проведения;
  • справка из медорганизации, подтверждающая, что человек переболел COVID-19 и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;
  • справка из медицинской организации о наличии противопоказаний к вакцинации от коронавируса, заверенная лечащим врачом и руководителем (или его замом) учреждения, и отрицательный результат теста на COVID-19, действительный в течение 72 часов.

Ограничение, установленное на посещение массовых мероприятий, не распространяется на лиц, не достигших 18 лет.

Напомним, Сиб.фм после введения ограничений поговорил с новосибирцами и выяснил, как они относятся к новым мерам. Мнения горожан разделились.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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