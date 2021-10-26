«Это не нормальная жизнь«»: как жители отреагировали на новые ограничения из-за коронавируса в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Журналисты Сиб.фм поговорили с новосибирцами и выяснили, что они думают о новых ограничительных мерах, нерабочих днях и массовой вакцинации.

На заседании оперативного штаба 26 октября было объявлено, что в Новосибирской области с 30 октября до 7 ноября вводится режим нерабочих дней. В связи с этим в Новосибирске и регионе ввели ряд новых ограничительных мер, которые направлены на стабилизацию эпидемиологической обстановки.

Среди таких мер — обязательное наличие QR-ходов для посещения музеев и театров, ограничение работы кафе и ресторанов до 23 часов, а также расширение кампании по вакцинации.

Журналисты Сиб.фм поговорили с жителями Новосибирска и выяснили, как они относятся к новым ограничениям.

66-летняя пенсионерка, по её словам, верит, что угроза коронавируса реальна — но это не стало поводом вакцинироваться.

«Не хочу дома сидеть, нет смысла», —

считает она.

«Нормально отношусь, прививку поставила же. Не страшно абсолютно», — пожимает плечами собеседница в форменной одежде магазина.

«Вакцинация в России уже масштабная, насколько я знаю, 70-80%. Я считаю, это правильно, сама тоже давно привилась», —

отвечает девушка лет 20.

«Да всё равно каждый будет делать что хочет», — считают парни. Сами они зашли в помещение магазина в масках, но при этом не собираются оставаться дома после введения нерабочих дней.

«Вообще положительно отношусь. И дома сидеть буду, раз уж надо», —

вздыхает женщина, которой около 50.

«Нормально относимся», — кивают два мальчика. На вид им лет 8-10. На вопрос о том, стоит ли вакцина у их родителей, они мотают головой уже отрицательно. «Ещё нет, не успели», — отвечают они.

«Не знаю, поможет это или нет», — колеблется высокая женщина, которой тоже около 50. Она рассказала журналистам, что соблюдает антиковидные меры: использует средства индивидуальной защиты и поставила прививку, но по большей части из-за социального давления.

«Социологическая и психологическая атмосфера давят, это в любом случае не нормальная жизнь», —

делится она.

Прямой эфир, в котором новосибирцы отвечали на вопросы Сиб.фм, доступен на платформах издания.

Как ранее писал Сиб.фм, нерабочие дни, окончание которых запланировано на 7 ноября, могут продлить, если санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе продолжит ухудшаться.

Напомним, о том, какие ограничения вводятся в Новосибирской области в ближайшие дни и как они отразятся на жителях региона, мы подробно рассказывали здесь.