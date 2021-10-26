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Названы условия продления нерабочих дней в Новосибирской области после 7 ноября

Фото Названы условия продления нерабочих дней в Новосибирской области после 7 ноября
Фото Названы условия продления нерабочих дней в Новосибирской области после 7 ноября

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Режим нерабочих дней в Новосибирской области может быть продлён в случае ухудшения эпидемиологической обстановки из-за коронавируса.

В Новосибирской области, в соответствии с указом президента России, с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. При этом в случае ухудшения эпидемиологической обстановки с коронавирусом режим нерабочих дней может быть продлён после 7 ноября. Власти также не исключают дальнейшее ужесточение антиковидных мер в регионе. Об этом в ходе брифинга 26 октября рассказал первый заместитель губернатора Юрий Петухов.

«В настоящее время мы не планируем вводить дополнительные нерабочие дни после 7 ноября», – сказал Петухов. Он также уточнил, что ограничения, введённые в регионе из-за коронавируса, носят точечный характер.

В частности, пока не идёт речи о закрытии торговых центров, фитнес-клубов и объектов общепита. Однако в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью возможно введение более жёстких ограничений. Кроме того, власти ориентируются на показатели уровня вакцинации населения.

«У нас с вами два пути. Либо проболеем, либо провакцинируемся», – отметил Юрий Петухов.

На сегодняшний день Новосибирская области достигла 50 % уровня вакцинации от необходимого показателя.

«Пока нам удаётся сдерживать ситуацию. У нас есть шанс не допустить введения QR-кодов в транспорте, как это сделано в некоторых регионах», – отметил Петухов.

Напомним, в Новосибирской области с 30 октября объекты общепита не смогут работать после 23 часов. В театры и кино будут пускать только по QR-кодам.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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